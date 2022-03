Veiga e Rony marcam e classificam Palmeiras para semifinal do Campeonato Paulista

Nesta quarta-feira (23), o Palmeiras recebeu o Ituano no Allianz Parque para disputa das quartas de finais do Campeonato Paulista. Em um jogo único o Verdão bateu a equipe de Itu pelo placar de 2 a 0, os gols do time alviverde foram marcados por Raphael Veiga e pênalti e por Rony.

Ele não erra

O jogo tinha acabado de começar e logo aos 50 segundos, após cruzamento na área, a bola bate na mão do zagueiro Cleberson e o árbitro marca pênalti. A cobrança foi convertida por Raphael Veiga, que bateu com calma, no meio do gol, sem muita força, deslocando o goleiro Pegorari. Fazendo 1 a 0 para o Verdão.

Perfeição? Com este gol de pênalti, o Raphael Veiga chega aos 21 pênaltis batidos pelo Palmeiras, e todos eles foram convertidos.

O Ituano não se abateu com o gol sofrido, e aos 5 minutos, João Victor recebe na esquerda, corta para o meio e chuta, obrigando o Marcelo Lomba fazer boa defesa. E dois minutos depois, Gerson Magrão cobra falta na área, o zagueiro Cleberson ganha de cabeça e explode a bola no travessão.

O Palmeiras com a vantagem no placar, começou a trabalhar mais a bola em seu campo, fazendo bastante troca de passes, e aos 19, Piquerez avançou pela esquerda e deu uma finalização rasteira de fora da área, a bola passa por todo mundo e o goleiro Pegorari defende, mas acabou dando rebote para o meio da área, que acabou sendo afastado pela zaga.

Aos 29, Zé Rafael recebe na estrada da área, dá uma linda caneta em Rafael Pereira e finaliza, e a bola passa perigosamente perto do gol de Pegorari.

E assim acabou o primeiro tempo, que teve um Palmeiras trocando passes com paciência, porém não conseguia achar muitos espaços e acabou tendo poucas chances, já o Ituano jogava retraído em seu campo de defesa, com suas linhas baixas.

Verdão classificado

O Ituano voltou pro segundo tempo com o mesmo esquema, retraído em seu campo esperando a oportunidade de contra-atacar, e está oportunidade veio aos 9 minutos, quando o João Victor foi lançado e disparou em velocidade, invadiu a área pela esquerdo e chutou rasteiro, mas novamente Marcelo Lomba impediu o empate do Galo de Itu.

No mesmo minuto, o Marcos Rocha interceptou um passe no meio de campo, lançou o Rony no ataque, o camisa 10 do Palmeiras recebeu na área e finalizou rasteiro, Pegorari falha e a bola morre no fundo da rede. Ampliando o placar em 2 a 0 para o Verdão.

Após sofrer o gol, o Ituano fica abatido e começa a dar muitas chances ao Palmeiras, aos 19 Gustavo Scarpa arriscou de longe e a bola passou muito perto do travessão do Ituano. E em sequência, após bela troca de passes do ataque, a bola chega em Danilo, que domina e bate de esquerda, ela desvia no Léo Santos e engana o goleiro do Ituano, mas a bola acaba passando raspando a trave esquerda.

Aos 26, Dudu faz linda jogada pela direita, cruza pra Gustavo Scarpa, que sozinho na marca do pênalti, acaba chutando em cima da zaga, a bola volta pra ele e ele manda pra fora, perdendo uma chance de gol incrível.



Após essa sequência de perigos do Palmeiras, o jogo ficou um pouco morno até os 40 minutos, quando Gabriel Veron deixou o Breno Lopes na cara do gol em lindo passe, o atacante palmeirense chutou rasteiro no cantinho, e marca mais um para o Verdão, porém a assistente marcou posição irregular e o jogo seguiu 2 a 0.

O Ituano tentou diminuir o placar aos 42, quando Igor Henrique fez boa jogada individual pela esquerda, cortou para o meio e soltou uma bomba, mas Marcelo Lomba defendeu dando rebote que foi afastado pela defesa.

E assim se encerrou a partida, sem maiores surpresas, o Palmeiras venceu por 2 a 0, e conquistou a vaga para semifinal, além de continuar invicto no estadual.

Próximos jogos

Agora o Palmeiras esperará o fim das quartas de finais do Campeonato Paulista, para descobrir se seu adversário será o Bragantino ou Guarani. Já o Ituano, irá se preparar para sua estreia no Campeonato Brasileiro da Série B, a primeira partida será contra a equipe da Chapecoense.