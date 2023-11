Além da paixão por futebol: como as apostasesportivas podem te ajudar a lucrar

O futebol é uma daquelas atividades que fica ainda mais prazerosa quando compartilhada. Não é à toa que existem torcidas organizadas, grupos para torcedores e apostas, maneiras de acrescentar uma camada extra de diversão ao hobby esportivo mais popular do Brasil e no restante do mundo.

No caso das apostas esportivas, a sua popularidade crescente é um dos motivos pelos quais o Brasil está buscando regulamentar as casas de apostas e cassinos online. Diante de uma demanda cada vez maior, o governo vê a oportunidade de recolher tributos que podem ser investidos na economia.

Para os torcedores, por outro lado, as apostas esportivas podem ser uma maneira de ganhar uma renda extra. É claro que a atividade requer um pouco de sorte, mas com as estratégias adequadas e conhecimentos sobre as principais plataformas de apostas online, é possível lucrar se divertindo.

O que são as apostas esportivas?

O primeiro passo para lucrar com as apostas esportivas é conhecê-las. Basicamente, trata-se de um mercado voltado à previsão de resultados de jogos e outras informações relacionadas a atletas e competições. Quantidade de gols e números de substituições em uma partida são dois exemplos.

Cada aposta tem odds distintas. As “odds” nada mais são do que as chances de que uma determinada coisa aconteça: quanto maiores as odds, maiores as chances. Por outro lado, uma aposta com odds altas rende menos dinheiro, já que existirá um número maior de apostadores com o mesmo jogo.

As apostas esportivas vão além do futebol, alcançando esportes como o tênis, o MMA e até os eSports. Cada casa de apostas e cassino online traz jogos variados, incluindo (ou não) competições nacionais e internacionais. De maneira semelhante, mudam-se as odds, mercados e métodos de pagamento.

Como saber onde apostar?

A fim de apostar com segurança e lucrar, é preciso conhecer quais são as casas de apostas seguras. A plataforma TheGruelingTruth BR é um exemplo de site que agrega informações sobre as principais casas de apostas que atuam no Brasil, atribuindo notas de acordo com as características de cada uma.

Além de descobrir se uma determinada casa de apostas é confiável, os apostadores também encontram dados sobre métodos de pagamento, bônus para novos usuários, prós e contras e quais são os jogos ofertados. Essa última informação é relevante para quem busca algo diferente do futebol.

A partir de todos os dados listados acima, os apostadores são capazes de tomar uma decisão mais embasada, levando em conta o tipo de jogo que buscam e os benefícios de cada casa de apostas. Em seguida, tudo o que resta é conhecer as principais estratégias para vencer durante as previsões.

Quais são as principais estratégias para vencer nas apostas esportivas?

Nos parágrafos iniciais nós mencionamos o elemento “sorte”, mas a verdade é que as apostas esportivas também requerem estratégias. Não é à toa que apostas mais inesperadas trazem maiores lucros, já que os apostadores utilizam informações prévias sobre performances para se embasar.

Um atleta que teve desempenhos medianos no passado, por exemplo, tem altas chances de não ter uma boa performance em jogos futuros. Esse tipo de dado pode ser encontrado por apostadores que acompanham notícias sobre os esportes, incluindo resultados de competições prévias no futebol.

As odds também entram aqui, já que existe um risco calculado em decidir quais apostas merecem o seu investimento. A ideia é encontrar o equilíbrio perfeito entre resultados com maiores chances de acontecerem, mas que não possuem odds tão altas. Como consequência, lucra-se muito mais.

Acima de qualquer outra coisa, os lucros nas apostas esportivas devem ser vistos como um “bônus” interessante da atividade, não uma fonte de renda exclusiva. A ideia é que você consiga agregar valor ao entretenimento, equilibrando a responsabilidade nas apostas com a paixão pelo futebol.