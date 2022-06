Carlos Eduardo projeta sequência positiva do Sport na Série B

No Sport desde o ano passado, o goleiro Carlos Eduardo quer uma ótima sequência do rubro-negro pernambucano na Série B do Campeonato Brasileiro para o grupo se manter firme na briga pelo acesso. Segundo o jogador, o desejo de todos é crescer na competição para chegar aos objetivos nela.

“Nosso grupo está buscando essa evolução e melhorar a posição na tabela de classificação da competição. Acreditamos muito no potencial do elenco e no quanto podemos crescer nestas próximas semanas. Só depende da gente", afirmou.

Para Eduardo, o grupo tem tudo para brigar pelo acesso esse ano.

"Queremos colocar o Sport novamente na Série A. Não podemos deixar de pensar nisso. O elenco está muito focado e motivado para conquistar seus objetivos no segundo semestre", disse.