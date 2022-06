Em ótima fase, Cruzeiro visita Operário-PR para disparar na liderança da Série B

Nesta sexta-feira (03), Operário e Cruzeiro se enfrentam no Estádio Germano Krüger, na cidade de Ponta Grossa-PR, às 21h30, pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Histórico do confronto

Operário e Cruzeiro se enfrentaram pouquíssimas vezes na história, tendo início em 2020, quando a raposa estreou pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Ao todo, foram quatro partidas e com vantagem para os mineiros. São dois duelos vencidos, um perdido e um empate.

A última partida realizada entre as equipes, nos domínios do clube paranaense, terminou com uma vitória por 2 a 1 para os donos da casa. Já o último jogo entre ambas, que aconteceu no mesmo ano, porém este em Minas, terminou empatado em 1 a 1.

Para os amantes de curiosidades estatísticas, as partidas entre Operário e Cruzeiro nunca ultrapassaram, na soma dos dois clubes, três gols.

Situação das equipes

O Operário vinha numa sequência boa, com duas vitórias e um empate. No entanto, na última rodada, a derrota fora de casa para o Londrina, acabou por atrapalhar a continuidade dessa sequência. Ainda assim, o Fantasma ocupa a sétima posição na tabela e, caso vença o líder, poderá ocupar a quinta e grudar no G-4.

O Cruzeiro vem numa sequência avassaladora, com apenas uma derrota na competição, que aconteceu na primeira rodada. De lá pra cá, foram sete vitórias e um empate. A Raposa, líder isolada, segue num embalo com seis vitórias consecutivas, e hoje, busca a sétima, para abrir sete pontos de vantagem do vice-líder.

Aposta no protagonismo de anfitrião

Foto: João Paulo Pacheco/OFEC

O Fantasma, sob comando do treinador Claudinei Oliveira, após a derrota fora de casa na última rodada, busca recuperar a confiança para dar prosseguimento no bom trabalho feito até o momento. Sob seus domínios e diante de sua torcida, o alvinegro busca repetir o feito do ano passado, quando venceu o adversário desta noite, por 2 a 1.

Para esta noite, o treinador terá o retorno de Arnaldo, que inclusive deverá recuperar a titularidade pela direita. Porém, no setor esquerdo o clube não poderá contar com Fabiano, que foi suspenso na última partida por receber o terceiro amarelo e, Raphinha, é a opção para assumir em seu lugar. No ataque, Javier Reina segue no departamento médico e não estará disponível para a partida. Além deste, Jean Carlo, Bonfim e Leandrinho seguem indisponíveis por lesão.

Com base nas informações, um provável Operário para esta noite, seria: Vanderlei; Arnaldo (Lucas Mendes), Thales, Reniê e Raphinha; André Lima, Ricardinho, Marcelo e Giovanni (Saraiva ou Fernando Neto); Silvinho e Paulo Sérgio.

Raposa insaciável

Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

A Raposa, sob o comando de Pezzolano segue surpreendendo e muito, os adversários. Após a vitória fora de casa, contra o Criciúma, os mineiros dispararam na liderança e chegaram a sua sexta vitória consecutiva. Para a partida desta noite, o Cruzeiro conta com sua boa fase para vencer um adversário que só perdeu uma vez em seus domínios, na temporada.

Apesar da ótima vitória fora de casa na última rodada, Geovane Jesus e Lucas Oliveira, receberam o terceiro amarelo e desfalcam o setor defensivo da Raposa nesta noite, mas tem o retorno de Zé Ivaldo. Resta saber se o comandante manterá a equipe com três zagueiros — que está invicta. Há também uma dúvida no setor ofensivo, se Edu estará entre os onze iniciais ou no banco, após ter sentido desconforto.

Com base nas informações, um provável Cruzeiro para esta noite, seria: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Willian Oliveira e Eduardo Brock; Adriano, Neto Moura, Léo Pais, Bidu (Rafael Santos) e Fernando Canesin; Jajá e Edu (Rafa Silva).

Arbitragem

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Auxiliar 1: Kleber Lucio Gil (SC) - FIFA

Auxiliar 2: Henrique Neu Ribeiro (SC)

Quarto Árbitro: Robson Babinski (PR)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)