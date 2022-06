Zé Ricardo lamenta empate e afirma: "Se tivesse que ter um vencedor, Vasco seria merecedor"

O Vasco empatou contra o Grêmio por 0 a 0 em partida válida pela 10° rodada e perdeu a chance de colar ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B.

O técnico Zé Ricardo disse em coletiva que o Grêmio picotou muito o jogo na primeira etapa.

"O Grêmio veio com uma proposta de fazer um jogo mais picotado no primeiro tempo, com jogadores experientes. Me pareceu uma estratégia para voltar com Janderson, com velocidade, e tentar vencer a partida em contra-ataques. Entendo que precisamos enaltecer a grandeza do jogo."

O treinador vascaíno ainda exaltou a partida feita em São Januário, levando em consideração que eram dois clubes gigantes e de muita história.

"Duas camisas muito pesadas. E o Vasco fez uma boa partida, no meu modo de ver. Se tivesse que ter um vencedor, o Vasco seria o merecedor. Enaltecer a nossa partida. Estamos trilhando um caminho e tem coisas boas pela frente."

"Briga de cachorro grande. Foi um jogo difícil. Fiquei feliz da maneira como confrontamos o Grêmio, com coragem. Sempre falo com eles. A intensidade é relativa. No tempo que cada um estiver em campo tem que dar o máximo. Eles estão entendendo porque sabem que é uma competição extremamente difícil."

Zé Ricardo também falou sobre a diferença de postura nos jogos dentro de São Januário e fora do estádio.

"Queremos ter uma forma de jogar dentro e fora de casa. Logicamente dentro de casa fica mais nítido pela pressão da torcida e pelo incentivo. Queremos fazer um jogo mais com linha alta, pressionando o adversário. Hoje estávamos na dúvida como eles jogariam. Iniciaram com três zagueiros. Não pensamos em baixar a marcação. Mas sabíamos que com os jogadores que o Grêmio tem, em algum momento teríamos que baixar. Erramos um pouco no encaixe em uma parte do primeiro tempo."

O técnico comentou sobre o choro de Palácios, que perdeu uma grande chance no fim do jogo em finalização que tocou o travessão e saiu.

"Um pecado. Ele vem se dedicando bastante. Todos sabem que ele é mais introvertido. Estamos tentando abraça-lo para que ele possa render o máximo possível como atleta e se sentir bem como pessoa. Mostrou a qualidade que tem. Acertou o travessão, e um pouco antes acertou um bonito chute que o Breno pegou. Ele merecia o gol. Falei para ele levantar a cabeça porque outras oportunidades vão surgir. Se a torcida nos aplaudiu com o empate, imagina se ele tivesse feito o gol."

Próximos jogos

Com o empate em São Januário, o Vasco chegou aos 18 pontos e ocupa a vice liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Porém, a equipe pode perder a posição no próximo sábado, já que o Bahia, que soma 16 pontos, enfrenta o Criciúma na Fonte Nova.

O Vasco volta a campo na próxima terça-feira (7), às 19h (Horário de Brasília), quando enfrenta o Náutico, no Recife.