Conheça as maiores artilheiras do clássico Gre-Nal

Desde o início dos departamentos femininos, em 2017, 20 gurias já tiveram a oportunidade de marcar gols no maior clássico do Sul. São elas as responsáveis por balançar as redes em 33 oportunidades nos últimos 12 Gre-Nais.

Fabi Simões, a atacante apelidada de "Mulher Gre-Nal" pelos torcedores colorados, marcou quase 1/4 dos 33 gols. Desde 2019 na capital gaúcha, ela disputou sete jogos e marcou oito gols, esses números conferem a ela o título de artilheira isolada do clássico. São cinco gols que a separam vice-artilheira: Daiane Rodrigues.

Daiane disputou apenas um Gre-Nal, mas marcou três gols. Em 2018, no clássico válido pelo Brasileirão Feminino A-3, que acabou em vitória colorada por 5 a 1.

Além delas, apenas outras quatro gurias conseguiram marcar mais do que um gol no clássico: Júlia Daltóe, ex-Inter e que atualmente defende o Santos, a atacante Karina, que encerrou sua carreira no Grêmio e teve dois gols marcados, e também, duas atletas que seguem no tricolor gaúcho: a meio-campista Pri Back e a atacante Gabizinha.

As maiores artilheiras do Gre-Nal:

8 gols: Fabi Simões

3 gols: Daiane Rodrigues

2 gols: Júlia Daltoé, Karina, Pri Back e Gabizinha

Chances de aumentar a artilharia

Neste domingo (5), mais jogadoras terão a oportunidade de marcar no clássico e entrar para a lista da artilharia. O Gre-Nal, válido pela 11ª rodada do Brasileirão Feminino, acontecerá no Estádio Antônio Vieira Ramos (Vieirão), em Gravataí, às 11h.