Para voltar ao G-6, América-MG recebe ameaçado Cuiabá

Nesse sábado (4), às 16h30, América-MG e Cuiabá abrem a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022, em partida que será realizada no Independência. A partida marcará o duelo de dois times que estão separados por apenas três pontos na tabela, mas que precisam da vitória para encerrar seus jejuns sem triunfar na competição, e para objetivos distintos.

Enquanto o time mineiro pode voltar ao G-6 caso saia vitorioso, a equipe mato-grossense quer deixar Belo Horizonte fora do Z-4, onde ocupa atualmente na 17ª colocação.

Com retornos importantes, Coelho quer voltar a vencer e manter bom início de campeonato

Após o empate em Itaquera contra o Corinthians, 1 a 1, quando foi superior em boa parte do duelo, a equipe mineira terá reforços para o duelo contra o Cuiabá diante do seu torcedor. Na equipe titular, Vágner Mancini terá a volta da dupla de zaga titular, Conti e Éder, e de Everaldo no ataque. Além disso, contará com Wellington Paulista e Danilo Avelar entre os reservas.

Por outro lado, o treinador ainda não terá os retornos de Índio Ramírez, Iago Maidana, Paulinho Boia e João Paulo, que estão no departamento médico do clube.

Provável escalação do América-MG: Jailson; Patric, Conti, Éder e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Felipe Azevedo, Everaldo e Aloísio

Ainda sem António Oliveira, Dourado busca a reação no Brasileiro em Belo Horizonte

Apesar de anunciar a contratação do técnico português António Oliveira, ex-Athletico, a equipe mato-grossense ainda será comandada na beira do campo pelo auxiliar fixo Luiz Fernando Iubel, que tentará acabar com a sequência de cinco partidas sem vencer do Cuiabá, que levou a equipe a ser a primeira dentro da zona de rebaixamento.

Para o duelo no Independência, Iubel não terá a presença do atacante Alesson, suspenso, mas poderá contar com João Lucas retornando ao time titular do Dourado. Caso vença logo mais, o time pode até trocar de posição com o Coelho, dependendo dos critérios de desempate.

Provável escalação do Cuiabá: Walter, João Lucas, Marllon, Alan Empereur e Uendel; Rivas (Camilo), Pepê e Valdivia; Felipe Marques, André Luís e Jenison

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Manis (SP) e Rodrigo Figueiredo Corrêa (RJ)

VAR: Daiane dos Santos (Fifa-SP)