Xandão projeta duelo contra CSA e evolução da Chapecoense na Série B

Com bom desempenho no Campeonato Brasileiro da Série B com a camisa da Chapecoense, o zagueiro Xandão pediu ritmo forte da equipe nas próximas partidas da competição. A ideia do elenco, segundo o defensor, é encostar no G-4 e continuar firme na briga pelo acesso para a primeira divisão em 2022.

“Nossa ideia é fazer uma boa sequência nestas próximas partidas para voltarmos a encostar no G-4 e para, quem sabe, entrarmos no grupo dos quatro primeiros colocados novamente. O grupo sabe da importância disso e vai com tudo para crescer de produção na competição", disse.

Ainda para o jogador, uma boa oportunidade de iniciar essa reação é o duelo contra o CSA às 21h30 da próxima terça-feira (7), no Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL.

"Vamos enfrentar uma equipe que faz uma campanha bem parecida com a nossa. É um confronto direto. Temos que fazer uma grande partida para vencermos e para iniciarmos uma boa sequência na competição", falou.