Lelê mostra empolgação para seu primeiro clássico gaúcho pelo Internacional

A atacante Lelê, que chegou ao Internacional no início deste ano, vem de uma boa sequência de jogos com a camisa Colorada. Nesta temporada, Lelê soma 11 partidas, sendo 10 como titular. São sete vitórias, dois empates e duas derrotas. Responsável por um dos gols que deu a vitória para o Inter na última rodada, contra o Real Brasília, a jogadora vem se preparando para atuar em seu primeiro GreNa.

“A minha expectativa para esse GreNal é muito grande, até porque é o meu primeiro. Eu sei que será uma grande partida e espero ajudar a minha equipe, principalmente com gols. Irei ficar muito feliz em ajudar a equipe a conquistar os 3 pontos e com isso nos manter entre os quatro primeiros colocados”.

No momento ocupando a terceira colocação do campeonato com 23 pontos, o Inter precisará buscar a vitória no clássico para permanecer na cola dos primeiros colocados: do líder Palmeiras, que tem 25 pontos, e do vice-líder Corinthians, que tem 24, adversários esses que se enfrentam num confronto direto pela liderança do campeonato na mesma rodada do clássico de Porto Alegre.

"O objetivo da nossa equipe é se manter entre os primeiros da tabela, mas com certeza vamos brigar pela liderança do Brasileirão. Sabemos que precisamos torcer por um resultado no jogo entre Palmeiras e Corinthians para chegar na liderança, mas faremos nossa parte. Estamos trabalhando muito para isso".

A partida entre Internacional e Grêmio acontecerá neste domingo (05), às 11h, no Estádio Vieirão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro