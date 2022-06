Palmeiras vence Derby contra Corinthians e abre vantagem na liderança do Brasileirão feminino

Na tarde deste sábado (04), o Palmeiras bateu o Corinthians por 2 a 0, no Allianz Parque, em partida valida pela 11° rodada, do Brasileirão feminino. As palestrinas marcaram duas vezes com Duda, quebraram a invencibilidade da equipe corintiana, e se isolaram ainda mais na liderança da competição.

Segue as líderes!

Se impondo como mandante, as palestrinas começaram em cima, e nos primeiros dez minutos tiveram duas oportunidades, uma com a Katrine, que desviou na defesa e foi para fora, e outra com a Carol Rodrigues, que recebeu um lindo lançamento, sozinha dentro da área, mas, não conseguiu o domínio. A melhor chance das corintianas até então, tinha sido com a Diany, que recebeu sozinha na pequena área, mas errou na hora de cabecear.

Aos 23 minutos, a Diany teve nova oportunidade, mas sua finalização parou na defesa da goleira Jully. Pouco tempo depois, as palestrinas que estavam melhor na partida, conseguiram abrir o placar, após jogada de Bia Zaneratto, a camisa 10 mandou um lindo cruzamento para Duda, que apareceu no meio da defesa adversária, para empurrar pro fundo das redes, deixando 1 a 0 para o Palmeiras.

No minuto seguinte, o Corinthians respondeu, com duas finalizações em sequência, mas ambas explodiram na defesa palmeirense. Antes do fim de primeira etapa, a Tamires teve uma chance de cabeça, para poder empatar a partida, mas novamente, as corintianas pararam na goleira Jully. Assim, terminando a primeira etapa, com a equipe alviverde melhor na partida, e indo pro vestiário com a vantagem de 1 a 0.

Foto: Divulgação / CBF

As Brabas voltaram para segunda etapa, com mais volume ofensivo, e logo no primeiro minuto, Gabi Portilho soltou uma bomba pro gol, mas Jully novamente fez uma linda defesa. Em sequência, Diany finalizou de longe e a bola passou tirando tinta da trave.

O Palmeiras voltou a tomar conta das ações da partida, primeiro em uma finalização de Bia Zaneratto, que passou perto do gol, e na sequência, em um cruzamento fechado de Katrine, que obrigou a goleira Lelê fazer a defesa. O Corinthians tentou reagir, e teve uma boa oportunidade, aos 20 minutos, quando a goleira Jully acabou errando, e a bola ficou nos pés de Jaqueline, que acabou sendo lenta para finalizar e a defesa alviverde afastou o perigo.

Aos 38, as alvinegras chegaram ao gol de empate, com Jheniffer, que após cobrança de escanteio, ela manda a bola pro fundo das redes, porém, o gol foi anulado, pois a camisa 9 acabou tocando a bola com a mão. A goleira do Palmeiras cobra falta, e no minuto e ataque seguinte, aos 39, Duda faz o segundo do Palmeiras, chutando de longe, a goleira Lelê defende, a bola bate no travessão e volta para chão, mas, o quique da bola, ela foi para trás e entrou pro gol, 2 a 0 para equipe alviverde.

Após o segundo gol sofrido, o Corinthians não teve poder de reação, e o Palmeiras dominou o finalzinho da partida, ainda teve outra chance de gol, mas parou na defesa da goleira adversária. Com isso, a partida terminou em 2 a 0, e as palmeirenses se isolaram mais ainda na liderança, agora com 28 pontos, além de quebrar a invencibilidade das corintianas, que ainda não havia perdido na competição.

Foto: Divulgação / CBF

Recorde de público!

Com 5.947 pessoas, presentes no Allianz Parque, para presenciar a vitória do Verdão no Derby. Este foi o maior público da história Palmeiras, atuando como mandante, em uma partida de futebol feminino.

Foto: Lucas Barros/VAVEL Brasil

Como os times ficam?

Com a vitória, o Palmeiras chega a 28 pontos, e se isola na liderança, seguido pelo próprio Corinthians, com 24.

Próximos jogos

O Corinthians viajará até o Rio de Janeiro, para enfrentar o Flamengo, sábado (11), às 14h. Já o Palmeiras, ficará em seu estado, mas jogará como visitante, contra o São Paulo, domingo (12), às 11h.