Em meio à crise, Internacional vai a São Paulo enfrentar o Bragantino

Após uma semana conturbada fora de campo, o Internacional volta suas atenções para o campeonato brasileiro. Com o objetivo de dar fim a sequência de 5 empates seguidos, o time de Mano Menezes vai a Bragança Paulista encarar o RB Bragantino, que também quer encerrar a série de maus resultados que culminaram nas eliminações precoces da Libertadores e da Copa do Brasil. O duelo acontecerá neste domingo (5), às 19h, no Estádio Nabi Abi Chedid.

As duas equipes estão próximas na tabela de classificação. Enquanto o Inter ocupa a 13ª posição com 11 pontos, o Massa Bruta vem logo atrás, em 14º lugar, com dez. A vitória hoje vale muito mais que três pontos. Além de afastar uma das equipes da zona de rebaixamento e por um ponto final nos maus resultados, um resultado positivo pode trazer um pouco de paz após momentos conturbados.

Bragantino quer virar a página em junho

Com a última posição no grupo C da Libertadores e a eliminação para o Goiás na Copa do Brasil, o RB Bragantino tem somente o Campeonato Brasileiro para disputar no segundo semestre. O time do interior paulista não sabe o que é vencer desde o dia 30 de abril, quando derrotou o Ceará fora de casa por 1 a 0.

Comandados por Maurício Barbieri, os donos da casa estão há 8 partidas sem vencer, juntando todas as competições. No Brasileirão, são quatro jogos sem vitória, situação que deixou a equipe estacionada na tabela. Para deixar para trás o “maio tenebroso”, mês em que o clube não conseguiu vencer nenhum jogo, vencer o Inter tornou- se fundamental.

Para o confronto de logo mais, a equipe não poderá contar com 5 jogadores: Eric Flores, expulso na última rodada contra o Goiás, Léo Ortiz, convocado pela seleção brasileira, Hyoran, que segue se recuperando de lesão na coxa, Carlos Eduardo, que está fora devido a um desconforto muscular, e Emi Martinez, com um problema no calcanhar.

Provável escalação: Cleiton; Andres Hurtado, Kevin, Natan e Luan Cândido; Jadsom, Raul (Praxedes) e Lucas Evangelista; Artur, Helinho e Ytalo.

Colorado quer deixar crise dos bastidores para trás

Após protestos dos jogadores, que não treinaram na manhã da última quarta-feira (01) devido ao atraso no pagamento de direito de imagem, o elenco Colorado chegou a um acordo com a diretoria e retomou as atividades de preparação para o duelo contra o Bragantino na tarde do mesmo dia.

Dentro de campo, o Internacional não perde há 12 jogos. Porém, 7 partidas terminaram em empate, sendo as últimas 5 no campeonato brasileiro. A última vitória dos comandados de Mano Menezes na competição foi no dia 23 de abril, quando derrotaram o Fluminense por 1 a 0 no Maracanã. Um triunfo hoje, além de afastar a equipe dos times do Z4, pode levar o clube a entrar na briga pelas primeiras posições da tabela.

Para logo mais, o Colorado conta com o retorno do centroavante Alemão, recuperado de lesão, e do zagueiro Gabriel Mercado, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo no empate diante do Atlético-GO. Em contrapartida, Wesley Morais, com quadro febril e sintomas gastrointestinais, e Cadorini, com um edema muscular na coxa direita, desfalcam o time.

Provável escalação: Daniel; Bustos, Bruno Mendez (Mercado), Vitão e Renê; Dourado, Edenilson, De Pena e Alan Patrick; Wanderson e Alemão.

Arbitragem

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (FIFA)-RJ

Assistente 1: Michael Correia-RJ

Assistente 2: Daniel do Espirito Santo Parro-RJ

Quarto árbitro: Thiago Duarte Peixoto-SP

VAR: Adriano Milczvski-PR