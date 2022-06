Fora de casa, Corinthians supera Atlético-GO e assume a liderança

Fora de casa, o Corinthians superou o Atlético-GO neste sábado (4) por 1 a 0 e voltou à liderança do Brasileirão. O gol marcado por Mantuan, ainda no primeiro tempo, garantiu a vitória da equipe alvinegra no Antônio Accioly.

Não foi uma partida de encher os olhos, mas o resultado foi de grande importância para a equipe de Vitor Pereira, que se reencontrou com a vitória após três empates seguidos.

O Atlético-GO chegou a abrir o placar aos 18 minutos da primeira etapa, mas o VAR anulou o gol alegando posição irregular do meio-campista. Decisão que foi bastante criticada pelos jogadores e pelo perfil do clube nas redes sociais. O jogo seguiu equilibrado e sem grandes oportunidades. O Corinthians abriu o placar aos 33 minutos. Após bela jogada, Du Queiroz tocou para Piton, que cruzou na medida para Mantuan balançar as redes.

A equipe mandante foi superior na segunda etapa. O Corinthians, por sua vez, se mostrou satisfeito com o placar e se retraiu, aceitando a pressão por diversos momentos. Apesar disso, o Dragão não conseguiu o empate e saiu derrotado diante de sua torcida.

Classificação

Com o resultado positivo, o Corinthians irá dormir na ponta da tabela, com 18 pontos. Amanhã, o vice-líder, Palmeiras e o terceiro colocado, Atlético-MG se enfrentam. O Atlético-GO, por sua vez, amarga a 19ª colocação com apenas 7 pontos conquistados.

Agenda

O Dragão volta a campo na próxima quarta-feira (8), às 20h30, diante do Avaí, novamente em Goiânia. O Corinthians irá jogar um dia antes, também às 20h30, diante do Cuiabá, na Arena Pantanal.