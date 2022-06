Internacional vence em clássico contra Grêmio pelo Brasileirão Feminino

Neste domingo (5), o Grêmio recebeu no estádio Vieirão o seu maior rival, o Internacional. Os times se enfrentaram pela 11ª rodada do Brasileirão Feminino. O mandante do jogo, acabou perdendo por 2 a 1, e não somou nenhum ponto na tabela de classificação. Já as Gurias Coloradas, fizeram a sua parte e acrescentaram três pontos essenciais, e atingiram a segunda posição da tabela.

Primeira etapa difícil para o tricolor

Com um primeiro tempo de maior dominância do Inter, o tricolor gaúcho sofreu bastante, mas também tentou diminuir o placar.

Já nos minutos iniciais, o Grêmio tentou marcar, mas a goleira do Inter salva e evita o gol. Após isso, o contra-ataque do Inter vem em peso, tanto que aos 7 minutos, o primeiro gol sai. Duda se livrou da marcação tricolor e ficou sozinha na entrada da área, de longe, arrisca e acerta, Duda marca o primeiro gol das Gurias Coloradas.

Aos 20, após uma cobrança de falta perigosa, o Inter quase amplia, mas Lorena pega e evita o segundo gol. 10 minutos depois, o tricolor tentou reagir, com Caty, mas Mayara defende.

Aos 33, Fabi Simões arranca sozinha, arrisca, mas Lorena tira com o pé, lance perigosíssimo, que impediu o Inter de marcar. Mas um minutinho depois, após uma cobrança de escanteio, Lelê bate com jeito na bola, Lorena defende, mas a bola bate na trave e entra, ampliando para 2 a 0.

Três minutos depois, em uma cobrança de falta das coloradas, Lorena faz uma defesassa e salva do terceiro.

No minutos finais, o Grêmio quase ampliou, mas a zaga colorada afastou a bola do perigo, após Jéssica Soares perder a bola.

Pressão e o gol da esperança

A segunda etapa iniciou pegada, com lances perigosos de ambos os times e o quase empate das gremistas.

Capelinha, em seu primeiro Gre-Nal, saiu com preocupação já no início, sentido dores, e acabou tendo de ser substituída por Juliana.

Aos 23, Fabi Simões arrancou e tentou marcar mais um para as coloradas, mas a zaga gremista afastou o perigo. Um minuto depois, Luany ficou cara a cara com a goleira, mas Mayara defendeu.

Aos 30 minutos, Rafa Levis fez um cruzamento para Cássia, que pegou de primeira e mandou direto para o fundo da rede, dessa vez, sem chances para a goleira colorada. Após isso, Gabizinha fez um lindo cabeceio que iria direto para o gol, mas foi na trave.

Aos 42, após uma confusão na zaga do Grêmio, o Inter teria marcado mais um, se não estivesse impedido.

Já nos minutos finais da partida, Isabela, do Inter, foi expulsa pelo seu segundo cartão amarelo, após um carrinho.

O Grêmio pressionava, buscava pelo menos o empate, e no minuto final, a bola quase entrou para marcar mais um para o tricolor, mas sem sucesso, o que fez tudo acabar em 2 a 1.

Mesmo com chuva, torcida colorada deu seu jeito

Próximos confrontos

O Grêmio agora vai para São Paulo, enfrentar o Bragantino, último colocado da tabela do campeonato, no sábado (11). Já as Gurias Coloradas recebem o São José, no domingo (12), em casa.