Pedro Raul marca no fim, Goiás vence Coritiba e sobe na tabela do Campeonato Brasileiro

Na tarde deste sábado (30), em abertura do returno do Campeonato Brasileiro, o Goiás venceu o Coritiba por 1 a 0, com Pedro Raul. O jogo morno caminhava para um justo empate sem gols até que o jogador mandou de cabeça para o gol e garantiu a festa da torcida na Serrinha, em Goiânia.

GOIÁS ENTRA FORTE

O jogo deu início com o Goiás já atacando no primeiro minuto, Alef Manga puxu o contra ataque e rolou a bola para Igo paixão, que acabou sendo desarmado por Diego e teve sua jogada parada antes de concluir. Dadá Belmonte ainda chuta da entrada da área, mas a bola desviou no adversário e ficou tranquila para Alex Muralha. Aos 11, Alef Manga recebeu o lançamento e tentou mandar por cobertura na saída de Tadeu, mas a bola passou muito perto do travessão e foi para fora. Na sequência, Vinícius deu um corte em Luciano Castán e passou para Pedro Raul.

Em posição de impedimento, o atacante finalizou, e Muralha defendeu mais uma. Depois, Matheus Alexandre cruzou e Adrián Martínez finalizou de dentro da área, mas a bola desviou em Lucas Halter e saiu pela linha de fundo. Ainda, Maguinho recebeu de Pedro Raul dentro da área e soltou uma bomba, com a bola passando muito perto do travessão. Alef Manga inverteu o jogo para Igor Paixão, que acabou finalizando em cima de Caretano.

Aos 42, Guillermo finalizou à queima-roupa depois da cobrança de escanteio, e Tadeu defendeu no momento certo. No lance seguinte, Alef Manga bateu de primeira, depois do cruzamento de Igor Paixão, e Tadeu fez outra grande defesa. Nos acréscimos, Alef Manga recebeu de Willian Farias e bateu cruzado, mas o goleiro pegou sem dar rebote, e assim findou o primeiro tempo.

GOIÁS SEGUE DOMINADO

Recomeça o jogo, e com somente cinco minutos, Igor Paixão cobrou o escanteio, Adrían Martínez subiu e cabeceou para fora. Na sequência, Danilo Barcelos cobrou a falta em direção a área do Coritiba, Danilo Cardoso apareceu livre, mas cabeceou muito mal. Depois, Danilo Barcelos cobrou o escanteio com muito perigo, e Muralha espalmou certeiro.

Aos 20, depois do contra-ataque puxado por Tadeu, Pedro Raul bateu cruzado da entrada da área e tirou tinta da trave. Na sequência, a bola bateu no árbitro Wagner do Nascimento Magalhães, o que acabou dando a posse para o Goiás. Em seguida, Igor Paixão encarou a marcação de Danilo Barcelos, mas chutou em cima do lateral do Goiás. Aos 37, saiu gol do Goiás. No lance, Danilo Barcelos cruzou, Dadá Belmonte desviou de cabeça, e Pedro Raul apareceu livre na segunda trave para abrir o placar e marcar o 11 ° gol dele, virando o vice artilheiro do Brasileirão.

Na sequência do gol, Caio Vinícius soltou uma verdadeira bomba da entrada da área e tirou tinta da trave, levando muito perigo. Nos acréscimos, Pedro Raul recebeu a bola dentro da área e chutou duas vezes. Na primeira, Muralha defendeu, e na segunda, a bola bateu na defesa do Coritiba. Depois, Pedro Raul recebeu de Dadá Belmonte na entrada da área e chutou novamente com perigo, mas sem chance de mudar o marcador do confronto.

CLASSIFICAÇÃO

Com a vitória, o Esmeraldino ultrapassa o adversário na tabela e chega, provisoriamente, na 11° posição, com 25 pontos. O Coxa segue com 22 pontos e cai para 14º posição.

PRÓXIMOS JOGOS

O Esmeraldino visita o Palmeiras no domingo (7), às 16h. Um dia depois , na segunda-feira (8), às 20h, o Coxa recebe o Santos no Couto Pereira.