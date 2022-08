Buscando fugir do Z-4, América-MG e Avaí se enfrentam na abertura no returno

Na noite deste domingo (31), o América-MG recebe o Avaí, às 18h, no Independência em partida válida pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, rodada que inaugura o returno da competição.

Os times estão empatados na tabela com 21 pontos. O Coelho está em 15º e o Leão da Ilha em 16º - o América está na frente por causa do saldo de gols.

Eles se enfrentaram apenas três vezes na elite do Brasileirão - duas delas foram empate e a outra foi vitória do Avaí. O último jogo, no primeiro turno desse campeonato, o Leão da Ilha venceu por 1 a 0.

Sequência forte de jogos

O América-MG vem de vitória fora de casa na rodada anterior, bateu o Atlético-GO, por 1 a 0. No meio de semana, porém, pela Copa do Brasil, o Coelho foi derrota pelo São Paulo. O técnico Vagner Mancini falou que alguns jogadores precisam de descanso, por conta da sequência de jogos.

A expectativa é que Cáceres entre no lugar de Patric, e Luan Patrick fique com a vaga de Maidana. Felipe Azevedo também pode começar no banco. A ala esquerda ficará com Danilo Avelar, pois Marlon cumpre suspensão.

Provável escalação do América-MG: Matheus Cavichioli; Raúl Cáceres (Patric), Luan Patrick (Iago Maidana), Éder e Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho e Matheusinho; Everaldo e Pedrinho; Henrique Almeida

Novidade entre os relacionados

Já o Avaí vem de derrota em casa na última rodada contra o Flamengo, por 2 a 1, de virada. O Leão da Ilha só venceu um dos últimos sete jogos no campeonato.

Para a partida do returno, o treinador Eduardo Barroca não poderá contar com Bruno Silva, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, recebido contra do Flamengo. Para a vaga no meio de campo, Lucas Ventura deve ser o escolhido para jogar ao lado de Eduardo e Raniele na trinca de volantes. Já o atacante Guerrero, relacionado pela primeira vez, deve começar no banco e entrar no segundo tempo.

Confira os relacionados para a partida válida pela 20ª rodada da Série A de 2022 contra o @AmericaMG



Morato segue em recuperação de lesão muscular.#TimeDaRaça pic.twitter.com/1gCm0WElpg — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) July 29, 2022

Provável escalação do Avaí: Vladimir; Kevin, Bressan, Arthur Chaves e Cortez; Lucas Ventura, Eduardo e Raniele; Pottker, Natanael e Bissoli.

Arbitragem

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP)

Árbitro Assistente 1: Marcelo Carvalho Van Gasse – FIFA (SP)

Árbitro Assistente 2: Luanderson Lima dos Santos (BA)

Quarto Árbitro: Wanderson Alves de Sousa (MG)

Analista de Campo: Marcio Eustaquio Sousa Santiago (MG)

Árbitro de Vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)

AVAR: Andre da Silva Bitencourt (RS)

Observador de VAR: Pericles Bassols Pegado Cortez (SP)