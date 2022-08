Vitor Pereira elogia atuação e frisa reação do Corinthians: "Tínhamos que dar uma resposta"

Na noite deste sábado (30), o técnico Vitor Pereira estava muito mais satisfeito e confiante na entrevista coletiva que concedeu após a vitória por 1 a 0 contra o Botafogo, na Neo Química Arena, na abertura do returno do Campeonato Brasileiro.

Após a derrota para o Atlético-GO na Copa do Brasil, o Corinthians recuperou a confiança com uma vitória consistente diante da torcida e manteve a vice-liderança do Brasileirão.

"Nem eu, nem eles (jogadores), ficaram satisfeitos com o resultado e com o jogo que fizemos na Copa do Brasil. Tínhamos que dar uma resposta, voltar ao nosso nível, e demos uma resposta contra uma boa equipe, num jogo bem jogado. Um jogo com ritmo, bom jogo para se ver. Ganhamos com justiça, podíamos ter um jogo mais tranquilo, tivemos chance de fazer ou segundo ou terceiro, não aconteceu. E no final cresceram ali nos últimos cinco minutos e criaram uma situação que podia ter custado dois pontos. Não aconteceu, temos o Cássio no gol. Acho que merecemos a vitória".

Estreia de Vera como titular

O treinador também exaltou a participação do volante argentino Fausto Vera, que deixou o jogo com quatro finalizações em sua estreia como titular.

"Fausto, em termos de treino, fez um com os companheiros, é outro que está chegando e tem que se ligar com os outros no jogo. E o jogo foi transmitindo a confiança. Ele tem chegada na área, chute de fora, qualidade para criar, e foi ganhando isso com o decorrer do jogo. Não foi nada especial que disse ( no intervalo ), foi só um ou outro ajuste tático, mas mais defensivo que ofensivo. E foi a confiança para aparecer na área", disse

Projeção do confronto contra o Flamengo

O treinador começou a projetar a partida diante do Flamengo, que acontece na terça-feira (2), às 21h30, na Neo Química Arena, pelas quartas de final da Libertadores. Vítor Pereira disse que não conta com o zagueiro Raul Gustavo, machucado e que também não terá Renato Augusto.

"Acho que já expliquei, o Bruno Mazziotti já explicou publicamente. Ele (Renato Augusto) está muito melhor, mas ainda não fez qualquer treino com a equipe. Está na parte final daquela transição para ser integrado com a equipe. Por isso ainda não esteve nesse jogo. Foi uma lesão muito chata, difícil de recuperar. Foram 12 jogos, mas aqui não passa tanto tempo para ser 12 jogos. Esperamos que ele possa se recuperar".

Mas, o técnico prometeu que seu time manterá sua característica. "Contra o Flamengo, temos de ter o nosso melhor nível. Não será um jogo especulativo, vamos atacar com nossas armas e defender bem. Sermos equilibrados na eliminatória," projetou.