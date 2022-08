Com time reserva, Flamengo goleia Atlético-GO e entra no G-4 do Brasileirão

Em partida válida pela 20º rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, diante de mais de 55 mil torcedores no Maracanã e com o time reserva, o Flamengo venceu o Atlético-GO por 4 a 1 e pulou para 4º colocação da competição.

O time carioca não tomou conhecimento dos goianos e marcaram todos os gols primeiro tempo. Lázaro, Marinho, Vidal e Victor Hugo marcaram os gols do Flamengo. Wellington Rato descontou para o Dragão já nos minutos finais.

O jogo

O Flamengo começou o jogo no campo ofensivo. A primeira boa chegada foi o gol aos 21 minutos. Victor Hugo fez grande jogada pela direita, fez fila e achou Lázaro, que não desperdiçou a chance de abrir o placar no Maracanã. O segundo saiu logo no minuto seguinte. Aos 22', Marinho recebeu e arriscou de fora da área. O goleiro Ronaldo aceitou o chute.

A equipe comandada por Dorival Júnior continuou implácavel. Aos 30', Edson cometeu pênalti e Vidal marcou o primeiro gol com a camisa rubro-negra. Já nos últimos minutos do primeiro tempo, Ayrton Lucas achou Vitor Hugo, que ganhou da marcação, avançou e bateu por cobertura na saída do goleiro Ronaldo.

Na etapa final, o Flamengo continuou jogando no setor ofensivo. Aos 17', Cebolinha cruzou na medida para Lázaro, que dentro da área, finalizou errado. Aos 31', Gabigol deu um lindo passe para Vitinho, que dentro da área e com espaço, mandou direto para fora. O Atlético-GO chegou ao gol de honra aos 36', quando Diego Ribas vacilou, perdeu a bola e o Atlético-GO puxou contra-ataque. A bola chegou até Wellington Rato, que limpou a marcação e bateu no canto.

Próximos jogos

Agora, as duas equipes esquecem o Campeonato Brasileiro e focam nas competições internacionais na terça-feira (02). O Atlético-GO viaja até o Uruguai e encara o Nacional, às 19h15, pelas quartas da Sul-Americana.

O Flamengo faz um clássico brasileiro diante do Corinthians, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, válido pelas quartas de final da Libertadores.