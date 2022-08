Sidnei Lobo elogia atuação do Inter contra Atlético-MG e projeto confronto na Sul-Americana

Na partida deste domingo (31), o Internacional fez 3 a 0 no Atlético-MG no Estádio Beira-Rio pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mauricio, duas vezes, e Wanderson marcaram os gols da partida em Porto Alegre.

Com Mano Menezes suspenso com três cartões, Sidnei Lobo comentou em coletiva de imprensa que a preparação do Inter para esta partida foi intensa, pois a equipe e comissão sabiam que seria um confronto difícil. O auxiliar técnico também elogiou a escalação feita pelo treinador.

O que vem por aí

A próxima partida agora é contra o Melgar, na quinta-feira (4), às 19h15, no Peru.

Sidnei também comentou sobre o difícil jogo que vem pela frente, em busca da taça da Copa Sul-Americana. ”Vamos enfrentar uma equipe que, de 20 jogos em casa, ganhou 19. É um outro jogo, uma preparação diferente, não podemos cometer os mesmos erros que cometemos contra o Colo-Colo, porquê é difícil reverter o jogo em casa”, relatou Sidnei.