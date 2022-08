Inter domina Atlético-MG na reestreia de Cuca e entra no G-6 do Brasileirão

Na tarde deste domingo, Internacional e Atlético-MG se enfrentaram pela pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado venceu o Galo por 3 a 0, no Beira Rio. Um resultado conquistado já nos 30 minutos iniciais de jogo. Maurício abriu o placar com um golaço e fechou o caixão atleticano marcando de novo, Wanderson também deixou o seu na partida.

Reestreia frustrada

O confronto marcou o retorno do técnico Cuca, que esteve fora por sete meses após uma passagem brilhante pelo clube. Hoje esteve de volta no comando do Galão.

O Inter anulou o jogo do Atlético durante o primeiro tempo, soube se defender, e impediu que os mineiros criassem jogadas. Com um ótimo jogo coletivo, uma transição defesa-ataque rápida e eficiência, a equipe marcou três gols em 30 minutos. Os gaúchos deram quatro chutes no primeiro tempo, e guardaram três.

O Galo teve dificuldade de construir durante todo o primeiro tempo. A equipe teve mais posse de bola, e posse no campo adversário. Mas devido a marcação do Inter, a equipe não produziu.

Já no segundo, o Galo foi muito superior, teve domínio total da bola e pressionou o Inter durante todo o tempo. Os gaúchos souberam se defender e segurar a pressão, e assim, garantiram os três pontos em casa.

Inter avassalador

A partida começou agitada, com uma pressão da equipe mineira e transições rápidas dos gaúchos.

As redes balançaram cedo, o Inter marcou logo no começo. Aos seis minutos de jogo, o meia Maurício carregou a bola até a intermediária e chutou forte, Everson não conseguiu alcançar a bola.

O Inter quase ampliou após uma ótima transição da defesa para o ataque. Após uma roubada de bola, o time chegou ao campo do Galo com passes de primeira, até que, Wanderson rola de calcanhar para Alemão, que cruza e Maurício aparece para finalizar, a bola passa pertinho do gol, mas vai para fora.

O Colorado ampliou aos 23. Após troca de passes pelo lado direito, Edenilson cruzou para a entrada da área e Wanderson chutou, sem chances para o goleiro mineiro defender.

O Galo tinha mais posse de bola mas não conseguia ser eficiênte e objetivo como o Inter. Os mineiros jogavam pelas laterais em busca de cruzamentos e bolas aéreas para chegar ao gol de Daniel.

As transições do Inter eram tão boas que a equipe aumentou mais ainda o placar. Após roubada de bola na intermediária, De Pena avançou e tocou para Maurício, que ajeitou e marcou seu segundo gol na partida.

Em alguns momentos a equipe alvinegra assustou o gol de Daniel. Aos 33, Ademir fez a infiltração na área e conseguiu tocar na bola, mas acabou saindo. E aos 34, em cobrança de falta, Hulk chutou forte, a bola passou tirando tinta da trave do goleiro.

O Inter dominava as ações, mesmo a posse de bola sendo do Atlético, os mandantes não deixavam o time mineiro construir. O Galo chegava no campo de ataque, mas era forçado a errar.

Sem reação

No começo do segundo tempo, a postura dos times mudou. Com o ótimo resultado já construído na partida, o Inter não precisava mais se expor, bastava administrar o resultado. Já o Galo, que precisou correr atrás do prejuízo, se colocou todo no ataque e por meio de cruzamentos tentou chegar ao gol.

Aos seis minutos, Jair recebeu cruzamento na área e tocou de chapa para o gol, mas a bola fraca e a atenção de Daniel no lance, favoreceram os colorados. Pouco tempo depois, em mais um cruzamento do ataque atleticano, Vargas subiu mais alto que a zaga, mas a bola fraca, passou por cima do gol.

O Galo seguia impondo muita pressão em cima do Inter. Após uma sequência de ataques, a equipe chegava com muito perigo novamente. Guilherme Arana levou a bola até a intermediária e arriscou, no caminho, a bola desviou em Vitão, batey no travessão e foi para fora.

Em busca do resultado, o Atlético usava tudo que tinha para reverter o péssimo resultado. Mas não conseguia furar o paredão Daniel, que vinha fechando o gol dos colorados. Aos 32, o goleiro fez uma grande defesa após cabeceio de Sasha.

Ao final, o Inter conseguiu tirar forças de seus jogadores para segurar a pressão e o bombardeio atleticano. O time soube suportar os ataques e até tentou aproveitar os espaços deixados pelo rival na reta final.

Como fica

Com a vitória, o Inter sobe para a sexta posição, com 33 pontos, ultrapassando o próprio Atlético. Na próxima rodada do Brasileirão, no próximo domingo (7), o Inter enfrenta o Fortaleza, fora de casa.

Já o Galo, com o resultado negativo, os mineiros são ultrapassados pelos gaúchos, e agora ficam na sétima posição, com 32 pontos. O Atlético joga na quarta-feira (3), em casa, contra o Palmeiras, pelas quartas de final da Libertadores. Pelo Brasileirão, o time recebe o Athletico-PR no domingo.