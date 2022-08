Angelina tem lesão de ligamento no joelho constatada e pode ficar fora da Copa do Mundo

Na tarde deste domingo (31), a CBF anunciou que Angelina sofreu uma ruptura total do ligamento cruzado anterior e menisco lateral do local após uma entrada dura no início do primeiro tempo na final da Copa América Feminina.

Após ser examinada, a atleta deixou o estádio e foi encaminhada ao hospital para realizar um exame de imagem (ressonância nuclear magnética). Com o resultado, a hipótese médica foi confirmada com a ruptura total do ligamento cruzado anterior e menisco lateral do joelho direito.🧵 — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) July 31, 2022

O Departamento Médico da Seleção Feminina já encaminhou o relatório ao clube da atleta, o OL Reign (EUA), clube da volante, para início do tratamento.

Angelina vinha sendo destaque na camisa verde e amarela, agora se vê de mãos atadas, já que o prazo de recuperação para esse tipo de lesão é de 7 a 10 meses. Com isso, ela corre risco de perder a Copa do Mundo de 2023, que começa dia 20 de julho.