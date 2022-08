"Não fazia falta porque perdia ponto no Cartola", revela Tiago Nunes sobre jogador do Ceará

O técnico Tiago Nunes participou nesta terça-feira (2) do podcast Flow Sport Club e criticou um jogador do Ceará, sem citar nome, que não fazia falta nos jogos por conta do Cartola FC, fantasy game do Brasileirão Série A.

"Hoje, o que nos mata é o tal do Cartola. Isso é uma bobagem. Eu tinha um jogador no Ceará, não vou falar o nome, que é brincadeira. O cara não fazia falta no jogo porque perdia ponto no Cartola. É brincadeira", comentou o técnico durante o podcast.

Quando um jogador faz falta, ele perde dois pontos no Cartola. Tiago Nunes foi contratado pelo Ceará em agosto de 2021 e comandou o Vozão em 34 jogos, sendo 14 vitórias, 11 empates e sete derrotas. Tiago saiu do clube em 25 de março de 2022 após ser eliminado na Copa do Nordeste e no Campeonato Cearense.

Tiago Nunes começou sua carreira como técnico no Athletico, onde conquistou a Copa Sul-Americana, em 2018, e a Copa do Brasil, em 2019. Depois treinou Corinthians, Grêmio e Ceará. Atualmente o treinador está sem clube.