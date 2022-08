Chances de título, Libertadores e queda para Série B: confira as probabilidades de cada time no Brasileirão

O Campeonato Brasileiro da Série A já passou de sua metade e hoje já foi jogado 21 rodadas. O Palmeiras é líder isolado, seguido por Corinthians e Fluminense. Além do título, vagas para Libertadores, Sul-Americana e a disputa contra o rebaixamento, estão totalmente indefinidas.

Veja as probabilidades de cada equipe baseado nas informações publicadas pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Os dados abaixo são de acordos com a atual rodada e passível de mudanças ao decorrer do campeonato.

Atual líder da Série A com 42 pontos, tendo o melhor ataque e a melhor defesa, a equipe paulista tem altas probabilidades de títulos da Série A.

Campeão - 59.7%

Libertadores - 98.9%

Sul-Americana - 1.1%

Rebaixamento - 0%

Corinthians

O Timão aparece na vice-liderança da competição com 38 pontos. A equipe comandada por Vitor Pereira venceu os últimos três jogos do Brasileirão contra Coritiba, Atlético-MG e Botafogo.

Campeão - 15.6%

Libertadores - 89.4%

Sul-Americana - 10.4%

Rebaixamento - 0.003%

Fluminense

A equipe comandada por Fernando Diniz vive uma ótima fase na temporada. Já são 11 jogos de invencibilidade, sendo nove vitórias e dois empates. Pelo Campeonato Brasileiro, foram sete partidas com cinco triunfos. Sequência que levou o Fluminense para a tercira colocação com 35 pontos.

Campeão - 10.6%

Libertadores - 82.6%

Sul-Americana - 16.6%

Rebaixamento - 0.003%

Athletico

Assim como o Fluminense, o Athletico vive um bom momento na temporada após troca do técnico. Com a chegada do Felipão, foram 23 jogos, sendo 14 vitórias, seis empates e três derrotas. Sequência que levou o Furacão para o G-4 da Série A, além de disputar todos os outros títulos da temporada.

Campeão - 4.9%

Libertadores - 69%

Sul-Americana - 28.9%

Rebaixamento - 0.10%

Flamengo

A equipe carioca é outro exemplo de bom momento após troca de técnico. Com a contratação do Dorival Júnior, o Flamengo venceu os últimos quatro jogos da primeira divisão e colou no G-4 da competição. Hoje, o Mengão tem 33 pontos e ocupa a 5º posição.

Campeão - 4.6%

Libertadores - 64.3%

Sul-Americana - 32.5%

Rebaixamento - 0.19%

Internacional

O Inter venceu o Atlético-MG na última rodada por 3 a 0 e continua na busca pela vaga direta na Libertadores. O Colorado venceu duas vezes, empatou mais duas e perdeu uma nos últimos cinco jogos na competição.

Campeão - 2%

Libertadores - 55.6%

Sul-Americana - 40.8%

Rebaixamento - 0.18%

Atlético-MG

O Galo faz uma temporada irregular. Após ser campeão na última temporada, esperava-se mais competitividade da equipe mineira na atual edição. O Atlético-MG ocupa a sétima posição com 32 pontos, sendo o primeiro time fora do G-6.

Campeão - 1.2%

Libertadores - 43%

Sul-Americana - 49.7%

Rebaixamento - 0.56%

RB Bragantino

O time de Bragança Paulista teve um início conturbado na Série A. Disputando a Libertadores, o RB Bragantino teve que dividir as atenções e chegou a frequentar a parte inferior da classificação, mas, nas últimas rodadas, venceu quatro dos últimos cinco jogos e saltou para oitava colocação com 30 pontos.

Campeão - 0.9%

Libertadores - 35.7%

Sul-Americana - 52.6%

Rebaixamento - 1.3%

Santos

O Santos faz um campeonato bem irregular. Começou disputando para se afastar da zona do rebaixamento, mas conseguiu boa sequência e pulou para a nona colocação com 27 pontos. Nos últimos cinco jogos, venceu o Atlético-GO e Botafogo, além dos empates com Fortaleza e Santos. Nesse período, perdeu apenas uma partida contra o Avaí, na Ressacada.

Campeão - 0.1%

Libertadores - 13.3%

Sul-Americana - 55.7%

Rebaixamento - 5.6%

São Paulo

O São Paulo também faz um Campeonato Brasileiro irregular. Só que o contrário do Santos, começou bem e caiu ao decorrer da competição. A equipe chegou a frequentar o G-6, hoje ocupa o meio da classificação com 26 pontos na 10º posição.

Campeão - 0.09%

Libertadores - 11.1%

Sul-Americana - 53.9%

Rebaixamento - 6.8%

Goiás

O Esmeraldino vive um momento de desafogo na competição. Nos últimos sete jogos, venceu três partidas, empatou duas vezes e perdeu outras duas. Essa sequência fez o Goiás pular para 11º posição e se afastar momentaneamente da zona do rebaixamento.

Campeão - 0.07%

Libertadores - 9.7%

Sul-Americana - 48.1%

Rebaixamento - 11%

Botafogo

O Fogão vive um momento ruim na competição. Nos últimos 10 jogos, foram seis derrotas e quatro vitórias. Resultados que deixam a equipe em posições diferentes ao decorrer das rodadas. Nas últimas quatro partidas, foram três derrotas, onde venceu apenas o Athletico. Nos confrontos em que foi derrotado, não marcou gols.

Campeão - 0.06%

Libertadores - 7.9%

Sul-Americana - 41.1%

Rebaixamento - 17.1%

América-MG

A partir desta colocação, começa a zona da confusão, onde toda rodada existem novos integrantes. O América-MG ocupa a 13º colocação com 24 pontos. O Coelho venceu os últimos dois jogos, contou com os tropeços dos adversários e se distanciou momentaneamente do Z-4.

Campeão - 0.04%

Libertadores - 6.4%

Sul-Americana - 38.8%

Rebaixamento - 18.5%

Ceará

O Ceará perdeu os últimos dois jogos da competição, mas antes, tinha vencido dois seguidos, inclusive, o Corinthians. Sequência que deixa o Vozão ainda próximo da zona do rebaixamento.

Campeão - 0.02%

Libertadores - 5.3%

Sul-Americana - 39.6%

Rebaixamento - 17.6%

Coritiba

O Coxa Branca começou bem no Brasileirão, mas caiu de rendimento e agora briga contra o rebaixamento. O Coritiba ocupa a 15º colocação com 22 pontos, apenas dois acima do Z-4. Nos últimos 10 jogos, foram sete derrotas, dois triunfos e apenas um empate. Sequência que derrubou a equipe para as últimas colocações.

Campeão - 0.01%

Libertadores - 3.1%

Sul-Americana - 28.3%

Rebaixamento - 29.8%

Avaí

O Avaí surpreendeu no início do primeiro turno, sendo um dos primeiros colocados da competição, mas ao decorrer, caiu muito de rendimento e agora briga para se distanciar da zona do rebaixamento. O Leão da Ilha é a primeira equipe fora da zona com 21 pontos, apenas um acima do Cuiabá, primeiro dento do Z-4. Nos últimos oito jogos, o Avaí perdeu seis vezes, empatou uma e venceu outra.

Campeão - 0%

Libertadores - 1.4%

Sul-Americana - 18.4%

Rebaixamento - 44.5%

Cuiabá

O Dourado é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. A equipe conquistou 20 pontos em 20 jogos. Além disso, tem o pior ataque da competição com apenas 14 gols. Depois de duas vitórias seguidas contra Avaí e Botafogo, o Cuiabá perdeu rês e empatou uma. Resultados ruins que derrubaram o time para dentro da zona do rebaixamento.

Campeão - 0%

Libertadores - 1.5%

Sul-Americana - 18.8%

Rebaixamento - 44.2%

Fortaleza

O Leão dividiu atenção com a Libertadores durante todo primeiro turno, onde demorou para conquistar a primeira vitória e sair da lanterna da competição. O Fortaleza venceu apenas duas nos últimos 10 jogos, mas, com a vitória diante do Cuiabá na última rodada, se livrou da última posição e saltou para a 18º com 18 pontos.

Campeão - 0%

Libertadores - 0.7%

Sul-Americana - 12.9%

Rebaixamento - 55%

Atlético-GO

Apesar das vitórias contra Corinthians e Nacional pela Copa do Brasil e Sul-Americana, respectivamente, o momento do Dragão no Campeonato Brasileiro é delicada. Com apenas 17 pontos e na vice-lanterna, o Atlético-GO não vence na competição há oito jogos, sendo seis derrotas seguidas. O time goiano é o clube com maior probabilidade de ser rebaixado neste momento da Série A.

Campeão - 0%

Libertadores - 0.19%

Sul-Americana - 5.6%

Rebaixamento - 74.8%

Juventude

Na lanterna da competição com apenas 16 pontos, a situação do Juventude também é bem delicada. Venceu apenas um jogo nos últimos 11 jogos. Tem o segundo pior ataque com 16 tentos anotados e a pior defesa com 33 gols sofridos. Além disso, o time Jaconero é quem menos venceu no Brasileirão. São apenas três vitórias em 20 partidas.

Campeão - 0%

Libertadores - 0.21%

Sul-Americana - 6.1%

Rebaixamento - 72.8%

Confira a classificação do Brasileirão 2022 neste momento:

A próxima rodada do Campeonato Brasileiro começa no próximo sábado (6), com Botafogo e Ceará, no Nilton Santos, e Juventude e América-MG, ambos às 16h30. Veja os outros oito jogos:

Sábado:

19h - Avaí x Corinthians

20h30 - Atlético-GO x RB Bragantino

20h30 - São Paulo x Flamengo

Domingo:

16h - Palmeiras x Goiás

16h - Fluminense x Cuiabá

18h - Fortaleza x Internacional

19h - Atlético-MG x Athletico

Segunda-feira: