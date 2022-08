Dorival Júnior elogia atuação do Flamengo após vitória contra Corinthians: ''A equipe respondeu em todos os sentidos''

Em noite de Libertadores, o Flamengo foi até a Neo Química Arena, em São Paulo, dominou o Corinthians durante os 90 minutos e venceu a equipe paulista por 2 a 0, válido pelo jogo de ida da competição. Arrascaeta e Gabigol anotaram os gols do time carioca.

Após a partida em Itaquera, o técnico Dorival Júnior comentou sobre o futebol apresentado e disse que os jogadores corresponderam em todos os setores.

"Eu acho que nós temos que ter a consciência de que fizemos sim uma grande partida. Foi uma partida importante, madura. Eu acho que dentro daquilo que nós treinamos e que nós exigimos, a equipe respondeu em todos os sentidos. Porque você valoriza a posse de bola e ao mesmo tempo não pode perder agressividade e, principalmente, os três jogadores de frente, quando estão agressivos em combate, você acaba filtrando essas jogadas e a defesa acaba sofrendo muito menos", disse o treinador.

"Isso tudo é fruto do trabalho e da dedicação que está existindo, do comprometimento de cada um que entra em continuar desenvolvendo e executando a função. Esse é um ponto importantíssimo, a equipe encontrou uma maneira de jogar e que se sente bem e confortável. Nós temos dois dos melhores meias do futebol brasileiro na nossa equipe e esses jogadores precisam estar com a bola", completou Dorival.

Ainda no pós-jogo, Arracaeta, autor do primeiro gol na etapa inicial, comentou que a evolução do futebol do Flamengo passa pelo técnico.

''Quando ele chegou, estávamos em um momento difícil. Com a qualidade que temos aqui, o time tem que brigar por coisas importantes. O nosso vestiário é muito bom, mas precisávamos de um cara que que viesse e voltasse a dar essa força para nós. Então, no dia a dia a gente começou a acreditar nas coisas e fomos evoluindo. Quando você ganha, o ambiente vai ficando ainda melhor e a gente está numa fase crescente. Temos que continuar no mesmo jeito que a gente chegou até aqui'', avaliou o uruguaio.

O camisa 14 do Flamengo ainda comentou sobre o ex-técnico Paulo Sousa.

''Com o Paulo Sousa, talvez não fizemos as coisas do jeito que ele queria. Não deu certo, mas acontece no futebol em muitas equipes. O importante é que nunca desacreditamos da força de nossa equipe. Foi fundamental os caras entenderem muito rápido o que o Dorival queria, que ele trouxe a ideia nova, e hoje estamos colhendo os frutos do dia a dia'', finalizou.

O jogo da volta está marcado para a próxima terça-feira (09), às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O Flamengo pode perder até por um gol de diferença que estará na semifinal da Libertadores.