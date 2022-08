Fan token do Vitória esgota primeiro lote em menos de duas horas após abertura de vendas

O fan token oficial do Vitória estreou com tudo no mercado de ativos digitais. Nesta sexta-feira (29), menos de duas horas após a abertura de vendas do produto, todas as 2 milhões de unidades do fan token, disponibilizadas na plataforma da corretora multinacional Bitci Brasil, foram vendidas. A peça estava sendo comercializada pelo valor de R$ 1 a unidade.

O Leão da Barra fez jus ao seu histórico de campeão com uma grande estreia no site de sua parceira Bitci Brasil. O novo fan token do clube, que estava sendo aguardado por torcedores desde o anúncio de sua criação, no dia 14 de julho, teve o seu primeiro lote totalmente comercializado menos de duas horas após a sua abertura de vendas no mercado global, que ocorreu às 9 horas desta sexta-feira (29). Ao todo, foram emitidos R$ 2 milhões em fan tokens do Rubro-Negro Baiano.

“O fan token do Vitória se tornou um sucesso avassalador. Somente um time que conta com o amor de sua torcida pode alcançar números tão impressionantes em tão pouco tempo”, afirmou Alessandro Valente, Presidente da Bitci no Brasil.

Antes da abertura de vendas, o novo produto de sucesso da Bitci Brasil contou com uma fase de cadastro em seu processo de lançamento, para todos que desejassem adquirir a peça após a sua estreia. O planejamento inicial era de que o ativo ficasse disponível para compra até o dia 11 de agosto.

Além da paixão dos torcedores, outro motivo que pode ajudar a explicar o grande sucesso que o fan token do Vitória se tornou está nos benefícios que esse oferece aos seus portadores em relação ao clube:

● Maior capacidade de interação, com poder de voto em algumas das decisões da marca;

● Novas experiências no clube, com jogadores e ídolos;

● Acesso a itens exclusivos, físicos e digitais

“Este é um produto único, feito para aproximar o Leão da Barra de seus torcedores. A Bitci Brasil está orgulhosa por fazer parte desse projeto e parabeniza o Vitória por esse grande início de jornada”, finalizou Alessandro Valente.

Bitci Brasil - Ao lado dos Campeões

Este não é o último projeto de destaque da Bitci Brasil no mercado nacional. Em processo de consolidação no país, a corretora que está ao lado dos campeões se prepara para trazer grandes novidades de seus parceiros nacionais e internacionais para os seus usuários brasileiros.

Quem quiser acompanhar de perto todas as novidades que a empresa planeja para o futuro pode realizar um breve cadastro em sua plataforma.

Sobre a Bitci

Fundada na Turquia, em 2018, a Bitci é uma plataforma de negociação de ativos digitais. Bitcoin, Ethereum e Criptomoedas, que garantem segurança e rapidez aos usuários durante o processo de transação.

A plataforma realiza cerca 1,2 bilhão de transações diárias e atua fornecendo soluções para o mercado, produzindo tokens para as marcas e clubes com a BitciChain.

A BitciChain, primeira rede blockchain integrada à bolsa de valores e plataforma de pagamento da Turquia, está sendo desenvolvida pela Bitci Teknoloji. A BitciChain é otimizada para fornecer a empresas e instituições a melhor adoção de blockchain.