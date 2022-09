Nycolas avalia desempenho do Criciúma no Catarinense Sub-17 e projeta desempenho na Copa Santa Catarina

Com a quinta melhor campanha da fase de grupos, o Criciúma se classificou para fase de mata-mata do Campeonato Catarinense Sub-17 com a desvantagem de decidir suas partidas fora de casa. A defesa foi a segunda melhor da primeira fase, e mostrou a solidez que o time apresenta, sofrendo apenas 13 gols em 11 jogos.

Nas quartas o time enfrentou o Figueirense, e eliminou a equipe alvinegra saindo na frente, com vitória de 2 a 0 no jogo de ida. Nycolas foi o grande destaque da partida, contribuindo com defesas difíceis e importantes, e dando a assistência pro segundo gol da equipe, com um lançamento de sua área.

“Ali foi um momento muito especial para mim, pois eu havia colocado como objetivo até o fim do ano conseguir contribuir com uma assistência para os meus companheiros, dito e feito”, celebrou o goleiro.

Com boa saída com os pés, Nycolas tem a frieza para conseguir contribuir na armação do time, o que fez toda diferença para o time chegar a semifinal. Entretanto, no confronto contra a Chapecoense a equipe não conseguiu repetir as boas atuações, sendo eliminada do torneio.

“Nosso objetivo era chegar a final e brigar pelo título, mas enfrentamos a melhor equipe do campeonato. O estadual foi muito produtivo, uniu o grupo e trouxe muito aprendizado para todo o elenco. Agora é levantar a cabeça e mudar a chavinha para o início da Copa SC”, destacou Nycolas.

Com a eliminação, o foco se volta para a preparação do elenco para a Copa Santa Catarina, que inicia no próximo mês de outubro e reúne 14 equipes em busca do título. Divididos em dois grupos, na primeira fase o Criciúma enfrenta apenas em turno Avaí, Hercílio Luz, Imbituba, Irmã Carmen, Manchester e Tubarão.

“A expectativa é de fazer um bom torneio, os quatro primeiros do grupo classificam, e nos queremos avançar no mata-mata, quem sabe não terminamos a primeira fase invictos dessa vez”, idealizou o atleta.