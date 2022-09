Luany retorna da Copa do Mundo com homenagem e novo uniforme

Depois de uma das melhores campanhas na Copa do Mundo Feminina Sub-20 com a camisa amarela, a camisa 7 do Grêmio retorna para Porto Alegre com a medalha de bronze em mãos.

Luany chegou ao clube gremista em janeiro deste ano e vem sendo destaque na equipe das gurias, atuando como titular no time de Patrícia Gusmão, a atacante também teve espaço no Brasileirão Sub-20 com a camisa tricolor. Ao todo, já esteve presente em 22 partidas, com oito gols marcados.

A atleta que atua na Canarinho desde o Sub-17, no campeonato mundial deste ano foi uma peça fundamental. Na categoria, foi campeã invicta do Campeonato Sul-Americano, em abril e chegou ao pódio do Mundial, disputado em agosto.

Thais Magalhães/CBF

Agora, retornando ao Grêmio para o início do Gauchão Feminino, a camisa 7 vive bons momentos com a camisa azul. No último domingo (11), na partida contra o Vasco pelo elenco masculino, Luany foi homenageada juntamente à Rafa Levis e Pati Maldaner, companheiras de Grêmio e Seleção Brasileira. A jogadora comentou sobre a sensação de ser ovacionada diante de 50 mil espectadores presentes.

"Foi um momento incrível e único pra mim até então de estar lá com o estádio todo nos aplaudindo, uma energia incrível, e também o reconhecimento do clube. Realmente foi algo que me pegou de surpresa!", relatou a atacante.

Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Na quarta-feira (14), a equipe de Porto Alegre também divulgou o terceiro uniforme da temporada de 2022. A jogadora foi uma das personagens presentes na campanha de lançamento, ao lado de Diego Souza e o ex-jogador, Ancheta: "Muito feliz por ser escolhida para participar do lançamento do novo manto e por poder estar ao lado destes ídolos. Agora é honrar essa camisa, vamos tricolor!"

Reprodução/Umbro

A última vez que Luany havia entrado em campo com o manto tricolor foi em junho, pelo Brasileirão, por conta das paralisações e convocações, a jogadora retorna somente agora, atuando no campeonato estadual. A atleta revelou a ansiedade de poder atuar pelo tricolor gaúcho em mais uma competição.

"Estou bastante ansiosa para retornar a jogar e poder voltar a ajudar o nosso time. A preparação está sendo muito forte para fazer um grande campeonato e terminar essa temporada da melhor forma. O grupo é muito unido, tenho certeza de que vai ter muita entrega e raça", finaliza Luany.

A dupla Gre-Nal fazem sua estreia no Gauchão a partir da segunda fase. Grêmio entra em campo no dia 25 de setembro, às 15h diante do Oriente. Nesta fase, o campeonato será hexagonal, com partidas em turno único. Saiba tudo aqui sobre o Gauchão Feminino.