Vasco goleia Náutico em São Januário, volta a vencer e respira na Série B

Enfim, de volta às vitórias. Na noite desta sexta-feira (16), o Vasco recebeu o Náutico em São Januário pela 30º rodada do Campeonato Brasileiro a Série B, e venceu por 4 a 1, com gols de Raniel, Eguinaldo, Andrey Santos e Figueiredo. Everton descontou para o Timbu.

Com o resultado, o Vasco quebrou a sequência negativa de duas derrotas seguidas na Série B, chegou aos 48 pontos e agora aguarda partida do Londrina que atua às 21h30. A equipe vascaína que estava dois pontos do time paranaense, já preocupava os torcedores com a aproximação de outros clubes, como o Sport e Ituano.

O Náutico segue com 27 pontos e na lanterna da Série B. A situação do Timbu é muito delicada, no qual pode ver a diferença para o primeiro time fora da zona do rebaixamento aumentar para oito, faltando oito partidas para o término da competição.

O confronto começou equilibrado, com o Náutico tomando mais atitudade, chegando mais ao ataque. Mas, o Vasco abriu o placar aos 34 minutos da etapa inicial com Raniel, cobrando pênalti. O segundo não demorou, cinco minutos depois, Eguinaldo recebeu passe de Paulo Victor e fez 2 a 0 para o Cruz-Maltino.

A etapa final começou diferente da primeira. O Náutico que começou atacando nos primeiros 45 minutos, levou um gol com dois mintos do segundo tempo, após Andrey Santos pegar rebote de fora da área, finalizar, a bola desviar e morrer no fundo do gol.

Aos 27', o time pernambucano chegou ao primeiro, com Everton, depois de passe do Jean Carlos. Aos 43 minutos, Figueiredo soltou um foguete e fora da área o ângulo direito do Jean e marcou um golaço, dando números finais ao jogo.

As duas equipes só voltam a campo pela 31º rodada da Série B. O Vasco viaja até Belo Horizonte e encara o Cruzeiro na próxima quarta-feira (21), às 21h30. O Náutico atua na sexta-feira (23), às 19h, nos Aflitos contra o Sampaio Corrêa.