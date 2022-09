Bissoli volta a decidir, Avaí quebra sequência ruim e bate Atlético-MG na estreia de Lisca

Na tarde deste sábado (17) Avaí e Atlético-MG se enfrentaram no Estádio da Ressacada. A partida foi válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi marcada pela enorme quantidade de faltas e baixa produtividade ofensiva. Diante deste cenário, a bola parada foi decisiva. Em pênalti marcado no segundo tempo, Guilherme Bissoli garantiu a vitória do Leão por 1 a 0, na estreia do técnico Lisca.

Jogo truncado

Mesmo longe de seus domínios o Atlético começou tomando a iniciativa e buscando o ataque. Logo aos 5 minutos Keno recebeu livre na esquerda, avançou sem marcação, invadiu a área e bateu cruzado de canhota. O goleiro Glédson espalmou para o meio da área, e a defesa completou mandando para escanteio.

O jogo seguiu com ritmo de muito perde e ganha da posse de bola, erros técnicos das duas equipes e dificuldades em furar a defesa adversária.

Assim, a bola parada se tornou uma alternativa. A primeira chegada do Avaí à baliza defendida por Everson foi desta forma. Aos 15 Rafael Vaz cobrou a falta por baixo da barreira, firme. A bola foi no canto esquerdo, mas Everson pulou e fez a defesa.

Os donos da casa apareceram novamente aos 47, quando Pottker avançou na ponta direita, passou por Rubens e bateu de dentro da área. A bola saiu fraca nas mãos de Everson. Essa seria a última oportunidade do primeiro tempo, que terminou com o marcador em branco, 0 a 0.

Marca da cal

Se o primeiro tempo terminou sem bola na rede, a etapa final começaria diferente. Aos 7 minutos Nathan Silva, dentro da área, bloqueou a bola com o braço em cobrança de falta. Após consulta ao VAR, o árbitro marcou pênalti para o Avaí, na cobrança, Bissoli abriu o marcador.

Atordoado, o Galo se viu obrigado à partir para o ataque em busca do empate, porém, desorganizado e afobado, não conseguia criar chances de empatar o duelo.

O técnico Cuca tentou melhorar a situação promovendo as entradas de Calebe, Ademir e Alan Kardec. Com um time ainda mais ofensivo, os mineiros iniciaram uma tentativa de pressão.

O final do duelo ganhou contornos dramáticos, com o Avaí abrindo mão do ataque e o Atlético realizando um abafa com muitas bolas levantadas na área. Porém, não houve sucesso nas investidas e o placar não se alterou até o apito final em Floripa.

Classificação e próximos compromissos

Com o resultado, o Avaí, que não vencia há nove partidas, se encontra na 17ª posição, com 28 pontos. Os catarinenses voltam à campo no próximo domingo (25), quando visita o São Paulo no Morumbi.

Já o Atlético-MG ocupa a sétima colocação, com 40 pontos. Os mineiros terão um período maior de descanso e só jogam na quarta-feira (28), quando recebem em casa o líder Palmeiras.