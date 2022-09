Andrey Santos comemora gol e vitória do Vasco na Série B: "Sentimento único"

Revelado pelo Vasco, Andrey Santos comemorou a goleada do CruzMaltino sobre o Náutico por 4 a 1, na noite desta sexta-feira (16), em São Januário, pela 30ª rodada do Brasileirão da Série B. Após a partida, o meio-campista, de 18 anos, comentou também sobre o seu contrato renovado com o clube carioca.

"É um sentimento único fazer gol no clube do meu coração e com o contrato renovado. Quero agradecer a Deus, à minha família, a todo staff do Vasco da Gama e aos meus companheiros também, que sempre estiveram comigo. Agora é comemorar essa vitória e focar no jogo contra o Cruzeiro", destaca Andrey Santos.

Foto: Daniel Ramalho/Vasco

Além de Andrey, o zagueiro Anderson Conceição comemorou também a vitória do Vasco. Além disso, agradeceu o apoio da torcida no caso do lateral-esquerdo Edimar. O veterano sofreu ameaças e registrou queixa na polícia.

"Coragem. Coragem para jogar dentro de casa, tem que ter para jogar fora. É o que o Jorginho tem passado para a gente: coragem. A gente sabe da grandeza do Vasco, mas conquistar o acesso não é só a camisa que ganha. Hoje eu queria exaltar essa vitória aos meus companheiros, é um grupo que trabalha para caramba. Gostaria também de agradecer à torcida pelo apoio ao Edimar", disse Anderson Conceição.

"Esse é o verdadeiro torcedor vascaíno, que jamais abandonará. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui. Vamos continuar lutando para colocar o Vasco na Série A", completou.

Próxima rodada na Série B

O Vasco enfrenta o Cruzeiro na próxima quarta-feira (21), às 21h, no Mineirão, pela 31ª rodada do Brasileirão da Série B. O Cruz-Maltino ocupa a quarta colocação e soma 48 pontos na tabela da competição.