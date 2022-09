Lisca exalta legado de antecessor Barroca após estreia no Avaí: "Divido a vitória com ele"

A estreia do técnico Lisca no comando do Avaí foi da melhor maneira possível. O Leão bateu o atual campeão Atlético-MG por 1 a 0, neste sábado (17), e quebrou a sequência de nove jogos sem vitória no Brasileirão 2022. O artilheiro Guilherme Bissoli, de pênalti, marcou o gol da partida no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

Apesar de admitir que a atuação não foi brilhante, Lisca destacou a importância da vitória para a luta do Avaí contra o rebaixamento. "Não tínhamos mais tempo para perder pontos. Ganhar jogos na Série A é uma arte, principalmente quando você tá lá embaixo. Talvez em termos de criação não foi um grande jogo, mas lutamos, nos entregamos, um correndo pelo outro. Não dá na técnica? Vai na superação, marcação baixa, bola longa, substituições para sustentar o resultado. Com muita luta e superação, conquistamos esses três pontos".

Lisca elogiou os jogadores que entraram na segunda etapa e também a presença da torcida. "A vitória muda o astral. Encerramos o jejum. Agora são três jogos sem perder. Dependemos só de nós. Da nossa força, luta, entrega. Isso ajuda. Depender dos outros é complicado".

Elogios ao antecessor

Lisca fez questão de dedicar a vitória ao seu antecessor Eduardo Barroca, que foi demitido após o empate do Avaí diante do Athletico na rodada passada.

"Queria cumprimentar o Barroca. Percebi o carinho que todos têm por ele aqui. Queria mandar esse abraço e dividir a vitória com ele. Estava aqui brigando e batalhando, hoje ele pode se sentir vencedor também. Profissional novo, que vem construindo uma trajetória legal e deixou um legado por aqui. Hoje ele pode tomar uma cerveja também".

Confira a coletiva completa de Lisca

Sequência

Com 28 pontos, o Avaí é o 17º colocado, empatado com o Coritiba, primeiro time fora do Z-4. O Leão volta a campo no domingo (25) diante do São Paulo, no Morumbi, às 20h.