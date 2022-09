Com um a mais, Athletico cede empate para o Cuiabá na Arena da Baixada

Na noite deste domingo (18), Athletico e Cuiabá empataram em 2 a 2, na Arena da Baixada, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Dourado saiu na frente, com Rodriguinho, mas teve Paulão expulso e viu o Furacão virar o placar ainda na etapa inicial, com gols de Cuello e Terans. Mesmo em desvantagem numérica, o time visitante buscou o empate com Deyverson, na etapa final.

Reviravolta do Furacão

O jogo começou com o Cuiabá sendo melhor e finalizando mais na partida, saindo na frente. Em cobrança de escanteio, Rodriguinho subiu mais que todo mundo para estufar as redes.

Com muitos erros na saída de bola, o Furacão demorou para se organizar. E aconteceu com Cuello, o extremo avançou pela esquerda, cortou para o meio e arriscou o chute. A bola desviou em Paulão e matou o goleiro João Carlos: 1 a 1.

A partir daí, o Furacão cresceu na partida, tendo grandes chances a gol, tanto, que em chute de Alex Santana, Paulão bloqueou com a mão na área. Após analisar no VAR, Daronco marcou o pênalti e expulsou o defensor. David Terans foi para a cobrança e não desperdiçou.

Tudo igual em Curitiba

Na volta do intervalo, o Furacão não conseguiu fazer valer a superioridade numérica em campo e, mesmo com a vantagem no placar, a equipe tentou administrar o resultado nos minuto inicias da etapa final, mas não contava com a grande reação do Cuiabá.

Rodriguinho arrumou belo passe para Deyverson, que avançou livre e finalizou da entrada da área. A bola desviou em Thiago Heleno e morreu no ângulo do goleiro Anderson. O time paranaense foi afoito em busca da vitória, mas esbarrou no fechando time cuiabanista. E findou-se o jogo no 2 a 2.

Classificação

Com o empate, o Athletico permanece no sexto lugar, com 44 pontos. O Cuiabá vai a 27 pontos, mas segue na zona de rebaixamento, na 18ª colocação.

Próximos jogos

As equipes voltam a campo após a parada para a data Fifa, pela 28ª rodada do Brasileirão, o Athletico visita o Santos na quarta-feira (27), às 21h30, na Vila Belmiro. Já o Cuiabá recebe o América-MG no dia quinta-feira (28), às 21h, na Arena Pantanal.