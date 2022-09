Jean Cléber destaca importância de vitória do Avaí contra São Paulo para se distanciar do Z-4

Focado na sequência da temporada com o Avaí, o volante Jean Cléber, ex-CSA, Ceará e Cruzeiro, espera a equipe ligada no duelo contra o São Paulo, a ser disputado às 20 horas do próximo domingo (25), no estádio do Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Segundo o atleta, o elenco está muito focado para fazer uma grande partida diante do Tricolor Paulista.

"Vamos enfrentar uma grande equipe e precisamos fazer um jogo de alto nível para vencermos fora de casa. Temos que ter atenção máxima para buscarmos esses três pontos no Morumbi", disse.

Ainda de acordo com o atleta, o elenco avaiano tem tudo para evoluir na reta final da temporada de 2022.

“Vamos lutar para crescer nestas próximas partidas. Nossa ideia é crescer na tabela de classificação e nos afastar de vez do Z-4", concluiu.