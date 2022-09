Com dois a mais, São Paulo vence Ceará e se afasta do Z-4

O São Paulo derrotou neste domingo (18) o Ceará, na Arena Castelão, e sai do sufoco da ameaça do rebaixamento. Com o Calleri marcando após oito jogos de jejum, o caminho da vitória foi facilitado no primeiro tempo com a expulsão de Luis Otávio. No segundo tempo, Zé Roberto também foi para a rua e nos acréscimos, Bustos deu números finais a partida. Vovô segue ameaçado pela degola, ficando a apenas três pontos do Z-4.

Luís Otávio é expulso e o São Paulo aproveita

O jogo começou muito movimentado, com chances de cada lado nos primeiros minutos, Felipe Alves teve que trabalhar logo na saída de bola e o Vovô pressionando de chutes de longe. A partida estava equilibrada até os 23, foi então que o Calleri que não marcava há 8 jogos resolveu decidir. Na primeira tentativa ele mandou a queima roupa e João Ricardo defendeu, porém no cruzamento seguinte não teve jeito, o atacante cabeceou firme para as redes: 1 a 0.

O Ceará foi se recuperar do gol aos 33 quando o zagueiro Luís Otávio se aventurou no ataque e bateu longe, entretanto no minuto seguinte, a primeira polêmica da tarde. Calleri recebeu sozinho e Luís Otávio o derrubou. O árbitro foi avisado que a infração foi fora da área e corrigiu para falta, mas o zagueiro foi expulso por ser o último homem.

Na cobrança Pablo Maia soltou uma bomba e João Ricardo espalmou para escanteio.

A partir desse momento, os donos da casa se desarrumaram e só deu Tricolor que tentava o abafa, aproveitando que estava com um a mais. No entanto o alvinegro se segurou e manteve a vantagem mínima antes da saída do intervalo.

São Paulo administra e nos descontos Bustos finaliza o marcador

Mesmo com inferioridade numérica, o treinador Lucho González não resolveu mexer, mesmo assim o Vovô partiu pra frente e começou as ações com uma cabeçada de Messias para linha de fundo. Porém que teve a melhor chance foram os são paulinos que em um cruzamento pela esquerda, Galopo de cabeça carimbou o travessão.

Com um a menos o alvinegro partia para frente e na oportunidade mais perigosa do time, Vina acabou desperdiçando. Em triangulação começando pelo Jô tocando para o Mendoza, ele deu com afeto em direção ao Vina que de voleio, bateu passando rente ao poste esquerdo. O São Paulo respondeu com o Gallopo que girou e arriscou rasteiro na meia lua, João Ricardo fez uma defesa espetacular com uma das mãos.

O tempo foi passando e na parte final o Vovô sofreu mais um baque. Zé Roberto foi tentar recuperar a bola e meteu uma cotovelada no Diego Costa, o árbitro aplicou o vermelho, deixando o Ceará com dois a menos.

Com o adversário totalmente desarrumado, o Tricolor prevaleceu a superioridade numérica e fechou o caixão. Marcos Guilherme de trivela lançou pela direita o Igor Gomes que se jogou e serviu o Bustos que só empurrou para o gol: 2 a 0. Só deu tempo para a reposição e assinalar o término do jogo, com isso o time da fé garantiu os três pontos.

Sequência

Na 15​​​​​​º colocação com 31 pontos, o Ceará terá uma pausa de 10 dias onde no dia 28 visita o Coritiba, no Couto Pereira. Do outro lado o São Paulo sobe para a 13º posição e soma 34 pontos, o próximo compromisso será contra o Avaí, no domingo (25).