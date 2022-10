Botafogo sai na frente, mas Fluminense busca empate no Maracanã

Neste domingo (23) em clássico movimentado, Fluminense e Botafogo empataram, por 2 a 2, na disputa por uma vaga na Libertadores, no Maracanã. O time de Luis Castro saiu na frente com Eduardo, no primeiro tempo. Jeffinho, com um belo gol, ampliou na etapa final. o Tricolor, buscou o resultado e empatou com Ganso e Matheus Martins, que saiu do banco para mudar o clássico.

Botafogo marca

O jogo começou com o Fluminense sendo superior e passando perto de abrir o placar logo no primeiro minuto da partida. Com troque de passes, o time chegou ao campo de ataque pelo lado esquerdo com Calegari. O lateral, então, acionou Jhon Arias, que estava livre na entrada da área. O camisa 21 dominou, avançou um pouco e bateu forte, mas a bola subiu muito e foi para fora.

O Tricolor continuou em cima, mas o Botafogo conseguiu equilibrar mais o clássico. Ainda assim, as melhores chances pertenceram ao Flu. Nesse sentido, aos 24 minutos, Martinelli conseguiu bloquear a saída de bola do Glorioso, e a posse sobrou para Germán Cano. O centroavante ajeitou o corpo e finalizou de primeira na trave. Já perto dos minutos finais, o Botafogo inaugurou o placar. Após bom toque de bola na intermediária, a bola caiu para Júnior Santos, que chutou rasteiro na direção da área. Eduardo estava ligado no lance e finalizou de primeira no contrapé de Fábio para balançar as redes do Fluminense.

Fluminense marca empate de forma incrível

Na volta do intervalo, Fernando Diniz tirou o zagueiro Manoel e colocou meia de construção Nathan para colocar o time para frente. Mas, aos 6, o Botafogo puxou contra-ataque com Júnior Santos, que logo acionou Jeffinho, que venceu de Martinelli na corrida, invadiu a área e bateu firme para vencer o goleiro Fábio. Na sequência, a equipe Luís Castro quase fez o terceiro na sequência. Mais tarde, Tiquinho Soares ainda balançou as redes, mas estava em posição irregular.

Mesmo com o cenário negativo, o Fluminense não se deu por vencido e correu atrás do prejuízo. Aos 27, Matheus Martins entrou em campo e, no minuto seguinte, fez boa jogada individual, invadiu a área e sofreu pênalti de Patrick de Paula. Na cobrança, Ganso deslocou Gatito e marcou. Matheus mais uma vez e garantiu o empate. Aos 36, o Flu bombardeou o Botafogo e, no rebote, Matheus Martins encheu o pé para deixar tudo igual no placar e dar números finais ao jogo.

Classificação

Com o empate, o Fluminense chegou aos 55 pontos, mas caiu uma posição na rodada. Agora está em quinto, atrás do Corinthians, mas ainda dentro da zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores. Já o Botafogo, tem 44 pontos e segue na 11ª colocação. O time perdeu a chance de se aproximar da zona de classificação para a Pré-Libertadores, mas segue vivo na disputa.

Próximos jogos

Os dois times voltam a jogar na quarta-feira (26), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo enfrenta o Bragantino, às 19h30, no Nilton Santos. Já o Fluminense enfrentar o vice-campeão da Copa do Brasil, Corinthians, às 21h45, na Arena Neo Química.