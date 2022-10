Sem gols, Fortaleza e Atlético-MG empatam na Arena Castelão

O jogo pegou na Arena Castelão, Fortaleza e Atlético-MG empataram por 0 a 0 na noite desta segunda-feira (24), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Direto por uma vaga na Libertadores da competição ambas as equipes não foram eficientes e o estádio com apenas um ponto para a tabela da competição.

Jogo truncado no Castelão

O primeiro tempo iniciou com muita disputa de bola e poucas jogadas de ambas as equipes. Em seguida, o Atlético-MG tentou tomar conta e acionou Ademir pelo setor direito para incomodar a defesa do Fortaleza.

Apesar de não ter marcado nenhum gol na primeira etapa, as equipes tiveram as suas chances, mas com a estratégia definida, o Atlético puxou o foco para a equipe mineira. No entanto, o time do técnico Cuca não foi eficiente e não preocupou tanto o goleiro Fernando Miguel.

Aos 34 minutos do primeiro tempo, Fortaleza criou uma das raras jogadas no primeiro tempo e preocupou o goleiro Everson. Após bate e rebate dentro da área do goleiro do Atlético, a bola sobrou para Pedro Rocha na meia-lua. O atacante armou o chute, finalizou, mas o arqueiro do time mineiro se esticou e espalmou para o escanteio.

No retorno para o segundo tempo, a partida seguiu o mesmo roteiro. O Atlético pressionou, criou jogadas, mas não foi eficaz. O Fortaleza, por sua vez, manteve a estratégia em prol do contra-ataque e, da mesma forma, não foi eficiente. Por outro lado, na reta final do jogo, a melhor chance de abrir o placar foi de Pavón.

Após substituir Ademir, o ponta-direita argentino recebeu cruzamento de Keno pela direita dentro da área, cortou pra esquerda e arriscou uma finalização colocada no canto direito de Fernando Miguel. No entanto, o goleiro se esticou e fez uma excelente defesa.

Apesar de ter tido mais chances, o Atlético não conseguiu furar o bloqueio do Fortaleza. Teve as melhores oportunidades, mas não foi eficiente e esbarrou nas boas defesas do goleiro Fernando Miguel. O Fortaleza, por sua vez, não apareceu no segundo tempo e deixou a torcida do Leão do Pici insatisfeita na Arena Castelão.

Classificação da Série A

Com o empate por 0 a 0 no Castelão, o Fortaleza permaneceu na 10ª colocação com 45 pontos. Da mesma forma, o Atlético-MG continuou na sétima posição, com 48.

Próxima rodada