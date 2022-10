Palmeiras é o único time brasileiro vivo na Libertadores Feminina

Neste domingo (23), o Palmeiras enfrentou o Santiago Morning, do Chile, nas quartas de final da Copa Libertadores Feminina. Vencendo por 2 a 1, com gols de Katrine e Day Silva, as Palestrinas são as únicas brasileiras que seguem para a semifinal.

Staff Images Woman/Conmebol

O campeonato se iniciou com três equipes brasileiras, sendo Corinthians, Ferroviária e Palmeiras. As Brabas, juntamente das Guerreiras Grenás, deram seu adeus para a Libertadores Feminina nas quartas de final. Agora, os países que permanecem vivos são da Argentina (Boca Juniors), Brasil (Palmeiras) e Colômbia (América de Cali e Deportivo Cali). Conheça a trajetória dos times do país auriverde:

A queda das maiores campeãs

Com três títulos continentais, o Corinthians chegou na Copa Libertadores Feminina com 'o pé esquerdo'. Perderam de 2 a 1 para o América de Cali em sua estreia, mas conseguiram repor os três pontos vencendo por 5 a 0 contra o Always Ready na segunda rodada. Após isso, dependiam de uma vitória em cima do Olimpia para que avançassem às quartas, e assim o fizeram, saindo na vantagem por 4 a 0. Enfrentando o Boca Juniors em único turno na segunda etapa do campeonato, saíram derrotadas por 2 a 1 e acabaram com a dinastia corintiana.

Agora, o Boca Juniors enfrenta o Deportivo Cali na semifinal.

🔵🟡 ¡Victoria de @BocaJrsOficial! El equipo argentino venció a @SCCPFutFeminino por 2-1 y jugará las Semifinales de la CONMEBOL #LibertadoresFEM#LaGloriaEsDeEllas pic.twitter.com/PPAV80rrT5 — CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 22, 2022

A esperança nas Guerreiras

As garotas da Ferroviária chegaram quebrando tudo já em sua estreia, fazendo uma boa campanha, podendo criar esperanças. Na primeira partida, a Ferrinha venceu por 1 a 0 o Club Ñañas, do Equador, time local da competição. Depois, mais uma vitória diante do Defensor Sporting, por 1 a 0, se classificando antecipadamente para as quartas. Selando a permanência na segunda fase, deixaram tudo em 2 a 2 com o Boca Juniors. A tristeza veio diante do Deportivo Cali , em que acabaram derrotadas por 2 a 1, deixando seu adeus.

🔝🇨🇴 ¡Victoria agónica de @CaliFemenino! El conjunto colombiano venció a @guerreirasgrena y se metió en Semifinales de la CONMEBOL #LibertadoresFEM.#LaGloriaEsDeEllas pic.twitter.com/jhcsYz46il — CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 23, 2022

Avanti Palestra!

Com os brasileiros depositando toda sua fé nas atletas do Palmeiras, fizeram valer a glória e carregam o fardo de serem as únicas do Brasil vivas no campeonato. Disputando sua primeira Libertadores, as Palestrinas não deixaram barato desde seu primeiro jogo, em que venceram o Libertad Limpeño por 3 a 0. Em seguida, goleram sem dó por 7 a 0 as garotas do Independiente Dragonas, equipe local do Equador, se classificando antecipadamente para a segunda fase. Fecharam a fase de grupos com chave de ouro, com vantagem de 2 a 1 diante do Universidad de Chile. Nas quartas, enfrentaram o Santiago Morning, do Chile, e cravaram a vaga na semifinal, em que irão entrar em campo contra o América de Cali.

Como acompanhar o campeonato

Se encaminhando para o fim, a Libertadores Feminina conta com somente os jogos da semifinal, final e disputa pelo terceiro lugar. As brasileiras entram em campo na quarta-feira (26), às 19h (horário de Brasília). A competição conta com transmissão gratuita na Pluto TV e Facebook da Conmebol. Em TV fechada, o SporTV fica responsável.

América de Cali e Boca Juniors jogam na terça (25), às 19h (horário de Brasília.