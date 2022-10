De olho em vaga na pré-Libertadores, Botafogo recebe Bragantino pela Série A

Visando a pré-Libertadores via Campeonato Brasileiro, o Botafogo recebe o RB Bragantino no estádio Nilton Santos nesta quinta-feira (26), às 19h30, em duelo válido pela 34º rodada.

As duas equipes estão separadas apenas por quatro pontos na competição, mas o Botafogo visa neste momento o G-7, que pode virar G-8 até o fim do Brasileirão. Nesre momento, a diferença para o Atlético-MG, primeiro clube dentro da zona de classificação, é de quatro pontos.

Foto: Divulgação/Série A

Visando Libertadores

O Fogão vive uma boa fase fase na temporada, mas não vence há dois jogos, sendo o último, um empate contra o Fluminense com sabor de derrota, depois de ter feito 2 a 0 e sofrido o emapte na reta final do confronto.

Após o duelo estadual, o técnico Luís Castro comentou sobre o clássico:

''Sabíamos que o Fluminense ia nos levar ao corredor, fundamentalmente ao corredor direito, para depois procurar o interior e criar situações de gol. Isso é feito normalmente com três homens. Foi feito de forma sistemática, conseguimos muitas vezes bloquear e sair pelo corredor contrário. No início do jogo isso não foi conseguido de forma tão eficaz, estávamos precipitados, não conseguimos a paciência para esperar o momento certo e atacar. Felizmente o gol veio validar o que dizemos aos jogadores, ter mais tempo de ataque, posicionar melhor os nossos jogadores. Isso é o lado estratégico do jogo, o que trabalhamos observando o adversário e o que queremos no jogo. Penso que conseguimos. Pena foi aquele pênalti injusto marcado, que virou completamente o jogo. Não é que o Fluminense não pudesse ganhar ou empatar, não estou a tirar qualquer valor, mas o VAR errou por não chamar o árbitro para revisar. Gostaria de saber por que o VAR não chamou em um lance de tanta dúvida.''

''A equipe do Botafogo é o Patrick, Gatito, Daniel, Adryelson, Marçal, Eduardo, Jeffinho, são todos. Não jogará nunca sozinho em campo, nenhum jogador do Botafogo. Fez o trabalho dele bem, parabéns ao Patrick pelo trabalho e a todos os jogadores. Se formos uma família em campo, não será um mais um mais um. Além do trabalho estratégico, físico e técnico pós-jogo, há o mental. Nossa equipe joga para ganhar em qualquer estádio do mundo contra qualquer adversário. Sempre como uma família, juntamente com nossos adeptos, comissão técnica e staff. Patrick representou bem, assim como a equipe.''

Nos últimos 10 duelos, o time carioca venceu cinco vezes, perdeu três e empatou duas partidas. Sequência que afastou o Botafogo da zona do rebaixamento e aproximou do Top-10 e G-7.

O Flamengo já está classificado para a Libertadores do ano que vem, então caso conquiste a competição no próximo sábado (29), abririria mais uma vaga. A situação ainda é indefinida por conta do Athletico, que em caso de conquista, não tem vaga garantida via Campeonato Brasileiro neste momento.

Provável Botafogo: Gatito, Dabiel Borges, Víctor Cuesta, Adryelson e Marçal Tchê Tchê;, Gabriel Pires (Gustavo Sauer) e Patrick de Paula; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Jeffinho.

Se afastar de vez do G-4

O Bragantino tem pouca possibilidade de queda para a Série B neste exato momento, já que tem oito pontos a mais que o Atlético-GO e existem 15 pontos em disputa até o término da competição. Mas, a equipe de Bragança Paulista quer confirmar de vez a permanência na elite. Em caso de vitória, poderia sonhar até com uma possível vaga na Libertadores, caso se torne G-8.

“Foi uma vitória que nos trouxe tranquilidade para termos mais poder de trabalho e tranquilidade durante a semana. Mas essa vitória não pode nos deixar relaxados. A equipe não vai se acomodar. Vamos buscar mais uma vitória fora de casa contra um time que busca uma vaga na Sul-Americana, que também é o nosso objetivo. Estamos cientes também de que precisamos subir na tabela. Precisamos continuar trabalhando firmes, dando continuidade no que nos levou até a vitória da última rodada”, disse o volante Jadsom.

Provável Bragantino: Cleiton, Kevin Lomónaco, Natan, Luan Cândido e Aderlan; Raul, Lucas Evangelista, Jadsom (Hyoran) e Artur; Werik Popó; e Sorriso.