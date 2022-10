Dorival Júnior celebra vitória do Flamengo e projeta final da Libertadores

O Flamengo venceu o Santos por 3 a 2 na noite desta terça-feira (25), no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro, Marinho e Arrascaeta marcaram os gols para o Rubro-negro, enquanto Alex e Carabajal diminuíram para o Peixe. Após a partida, o treinador Dorival Júnior celebrou a vitória e projetou a final da Libertadores contra o Athletico-PR, no sábado (29), às 17h, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador.

Dorival vira chave para Libertadores

"Mais uma vitória importante para a sequência no Campeonato Brasileiro. Tivemos uma seriedade grande em todos os momentos. Jamais abandonamos a competição, até porque essa equipe fez a maior parte dos nossos pontos. Todos acreditaram. A garotada deu uma resposta muito positiva", iniciou Dorival na coletiva.

"Isso nos credencia a um bom jogo no fim de semana. Todos preparados, atentos e concentrados para fazermos o nosso melhor. O resultado não se administra, mas não tenho dúvidas de que faremos um grande jogo. Vamos fazer o máximo para alcançar o melhor resultado", destacou o treinador.

"É uma despedida respeitosa da nossa parte para com o torcedor. Um detalhe muito importante: os nossos três goleiros muito bem trabalhados pelo Tiago e pelo Breno (o titular foi Diego Alves). Começando por aí, você vê o trabalho de toda a equipe. Estamos sempre tentando colocar a melhor equipe possível fisicamente falando. E estamos encontrando os melhores resultados", completou.

"Temos que enaltecer o trabalho coletivo. Essa aceitação do torcedor a tudo que foi feito nesses momentos, a gente percebe no dia a dia. São pessoas que vivem o Flamengo e demonstram carinho pelo que está acontecendo no clube. Damos passos muito bem orientados. Todos participam de todas as decisões. Chegaremos ao jogo mais importante do ano com totais condições, com praticamente todos os jogadores preparados. Chegamos tranquilos, porque tudo o que poderia ser feito foi feito. O resultado vai depender do que acontecer no campo", concluiu.

Classificação

Com o resultado, o Flamengo se tornou o vice-líder da competição, com 61 pontos. O Santos, por sua vez, permaneceu na 12ª colocação, com 43.