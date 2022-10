Com gol de Endrick, Palmeiras vence Athletico-PR de virada e fica muito próximo do título do Brasileirão

Jogando fora de casa o Palmeiras venceu mais uma vez, em uma noite com toques de magias na vitória do alviverde. Visitando o Athletico-PR o Verdão saiu atrás na noite da última terça-feira (25), com um golaço de Matheus Felipe. Então, no intervalo na Arena da Baixada, Endrick entrou, marcou um gol e se transformando no jogador mais novo da história a marcar gols pelo Palmeiras, com 16 anos, três meses e quatro dias, enquanto Gómez e Scarpa também deixram os deles, virando a partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, dando ao Palmeiras a chance de ser campeão já nesta quarta-feira (26).

O alviverde pode ser campeão no seguinte caso: Internacional e Corinthians perdem seus jogos. O Palmeiras soma 74 pontos e está 13 acima do Inter e 17 do Corinthians, mas este tem um jogo a menos que os outros, podendo chegar nos mesmos 13 do Inter. Com quatro partidas faltando, o alviverde assim manteria mais de 12 pontos acima dos adversários, podendo já comemorar a taça.

Fechando o G-4 o Flamengo é o vice-líder de momento, com 61 pontos. O Athletico agora soma 51 pontos, focando na final da Libertadores no próximo sábado (29), ficando também quatro pontos atrás do Fluminense, três acima do Atlético-MG e quatro acima do São Paulo.

Endrick desencanta e vira o jogo para o Palmeiras!

Na tabela curta Zé Rafael achou Rony pelo meio, que deixou de primeira para Dudu bater cruzado, mas nas mãos de Anderson, no primeiro lance de perigo da partida, aos 14 minutos. Dois minutos depois Vitor Bueno ficou com a bola e arrancou para chutar de fora e mandar por cima do gol.

Com 20 minutos, no contra-ataque, Dudu foi lançado carregou e achou Scarpa na direita, que levou para o meio e bateu cruzado, mas para fora, pelo lado direito do gol!

E mesmo com toda a pressão do Palmeiras, o gol saiu para o lado do Athletico, em um chutaço de Matheus Felipe de longe, mandando a bola no ângulo esquerdo, sem chances de defesa para Weverton, abrindo o placar aos 30 minutos!

Sete minutos depois Zé Rafael recuperou uma bola na intermediária, arrancou e bateu cruzado, mas mandou pelo lado esquerdo do gol. Com 39 Piquerez cruzou e Anderson tirou para escanteio após Rony furar a finalização e gerar perigo mesmo assim.

No segundo tempo, com oito minutos, Vitor Bueno chutou de fora da área e mandou pelo lado esquerdo do gol.

E aos 13 minutos Endrick recebeu a bola no erro da saída de Pedro Henrique e tocou para Dudu, que chutou em cima da defesa. No rebote Scarpa chegou chutando se jogou na bola para colocar ela no fundo do gol! E após o gol Cuello foi expulso da partida por reclamação!

Aos 19 minutos, em escanteio batido da direita por Scarpa, Murilo subiu sozinho e cabeceou pelo lado direito do gol!

E o menino tinha entrado para mudar a partida. Aos 25 minutos Rony recebeu a bola na esquerda, cruzou na área e Endrick desviou de cabeça, virando a partida para o Palmeiras e marcando seu primeiro gol com a camisa palmeirense!

Em um escanteio vindo da esquerda Scarpa cruzou a bola na área e Gustavo Gómez cabeceou forte para o gol, com Anderson ainda espalmando, mas sem tirar a bola do fundo da rede aos 30 minutos no terceiro gol do Palmeiras!

Aos 42 minutos Endrick recebeu na frente e bateu forte pro gol, mas nas mãos de Anderson.

Endrick comemorando o primeiro gol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Próximos jogos

O Palmeiras volta a campo na quarta-feira (2), às 16h, quando recebe o Fortaleza na partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, no possível jogo do título de número 11 do alviverde.