Botafogo vence o Bragantino e se firma na luta por vaga na Libertadores

Ainda de olho numa possível vaga na Libertadores, Botafogo e Bragantino se enfrentaram na noite desta quarta-feira. O confronto foi realizado no Estádio Nilton Santos e válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Os donos da casa levaram a melhor. Com gols de Gabriel Pires e Tchê Tchê, o Botafogo venceu 2 a 1, subiu na tabela e se mantém mais vivo que nunca na busca pela vaga na Libertadores. Luan Cândido descontou para os paulistas que, no meio da tabela, ainda mantém sinal de alerta com a zona de rebaixamento.

Domínio do Fogão

A partida se iniciou com muita disputa de bola e intensidade por parte dos dois times. Porém, com o passar do tempo e apoio da torcida, o Botafogo passou a pressionar e comandar as ações da partida.

Foi por meio dessa pressão que surgiu a primeira grande oportunidade do duelo. Aos 13 minutos acertou boa finalização da entrada da área e obrigou o goleiro Cleiton à fazer grande defesa.

Da mesma maneira, pouco depois, os comandados de Luís Castro seriam bem sucedidos. Aos 17 Marçal cobrou escanteio na cabeça de Cuesta, que parou em Cleiton. Na sequência da jogada, Tiquinho acertou a trave, e a bola sobrou para Gabriel Pires empurrar para o fundo das redes.

O time de Bragança Paulista se mostrava atordoado, com a bola queimando nos pés dos jogadores. E, assim, praticamente não ameaçava a meta do goleiro Gatito. Neste cenário se encerrou o primeiro tempo, com 1 a o para o Botafogo no marcador.

Ritmo elétrico

O segundo tempo começou elétrico, com trocação franca entre os times e imprevisibilidade sobre o que poderia acontecer.

E se na primeira etapa o Bragantino não conseguiu ameaçar, na segunda demorou pouco tempo para ser fatal. Aos 16 minutos Luan Cândido recebeu na área depois de Adryelson não conseguir o corte. Livre, o lateral do chutou firme no contrapé de Gatito e empatou o jogo.

O alvinegro carioca não se deixou abalar e logo daria a resposta em grande estilo. Aos 25 Patrick de Paula ergueu na área, Júnior Santos ajeitou, e Tchê Tchê chegou completando forte, colocando o time da estrela solitária na frente de novo.

Daí em diante, com os ânimos elevados, se viu muita vontade mas também muitos erros técnicos. Assim, o Botafogo conseguiu segurar o resultado e garantir os 3 pontos, 2 a 1 no placar final.

Classificação e próximos compromissos

Com o resultado, o Botafogo se encontra na 8ª posição da tabela de classificação, com 47 pontos. O próximo desafio da equipe de General Severiano será na terça-feira (1º), às 19h, quando recebe o Cuiabá.

Já o Bragantino ocupa a 13ª colocação, com 41 pontos. Os paulistas voltam à campo na quarta-feira (2), às 19h, quando visitam o Avaí em Santa Catarina.