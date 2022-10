Ainda há esperança! CSA vence o Vila Nova e deixa Z-4 momentaneamente

O CSA está mais vivo do que nunca na luta para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, no estádio Rei Pelé, o Azulão do Mutange venceu o Vila Nova por 1 a 0 pela penúltima rodada da competição, com um gol ainda no primeiro tempo e, finalmente, conseguiu sair do Z-4. Com o triunfo, o time alagoano pulou para a 16ª posição, com 42 pontos conquistados.

Para permanecer fora da "zona da confusão", o CSA precisa secar o Novorizontino, que vai receber o Cruzeiro, campeão antecipado, na quinta-feira (27), no interior paulista. Na última rodada, o Azulão viaja até Minas Gerais para enfrentar justamente a Raposa.

O Vila Nova teve algumas chances no primeiro tempo, mas não conseguiu convertê-las em gol, até que o árbitro deixou passar uma bola na mão de Marlone, do time goiano, mas o VAR não deixou. Com isso, o pênalti foi marcado. Aos 30 minutos da etapa inicial, Rodrigo Rodrigues bateu e o goleiro Georgemy quase defendeu. Azulão 1 a 0 e festa da torcida azulina em Alagoas.

O segundo tempo foi bastante equilibrado, com boas chances dos dois lados. O CSA foi bastante agredido pelo ataque dos goianos, mas conseguiu se segurar bem. O Vila Nova tentou de todo jeito marcar um gol para empatar a partida, mas não conseguiu, quebrando uma invencibilidade de oito partidas na competição. No entanto, esse resultado nada afeta aos goianos.

O Vila já está garantido na próxima edição da Série B. Com 46 pontos, o time é o 12º colocado na competição, com 46 pontos, e joga a última rodada em casa, diante do Sport Recife, que ainda tem remotas chances de acesso, mas dependeria de um milagre para poder voltar à elite do futebol brasileiro.

Cruzeiro x CSA

A vitória sobre os goianos marcou a despedida do CSA de sua torcida em 2022, já que o último jogo será em Belo Horizonte, diante do Cruzeiro, no Mineirão. Para escapar do rebaixamento, o time alagoano precisa torcer por uma combinação de resultados, além de ter que vencer a Raposa dentro de sua casa, o que não é tarefa fácil.

Desde o polêmico episódio do "Fala Zezé, bom dia cara" envolvendo o meia Thiago Neves, o time mineiro não conseguiu vencer os nordestinos uma única vez. Sem contar que, em 2019, o CSA venceu por 1 a 0 no Mineirão, e teve contribuição importante no rebaixamento do "Cabuloso". Agora, é a Raposa que vai ter a chance de poder dar o troco e despachar o adversário para a Série C.