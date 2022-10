América-MG fica na frente no placar duas vezes, mas vê Goiás empatar na Serrinha

Na noite desta quarta-feira (26), o América-MG empatou com o Goiás, por 2 a 2, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio da Serrinha, Goiânia. Aloísio, de pênalti, e Wellington Paulista marcaram para o Coelho, Vinícius e Diego igualaram para o Esmeraldino.

Sem Emoção

O jogo começou com o América se impondo, e com isso Tadeu teve que se esticar e fazer boas defesas. Juninho e Cáceres chegaram com perigo em chutes perigosos de meia distância. Já o Goiás, se mostrou quieto e lento em seu território e pouco reagiu. Sem conseguir puxar contra-ataques, a equipe esmeraldina teve que recorrer a bolas paradas, mas não ameaçou o Coelho.

Coelho e Esmeraldino fazem empate incrível

A partida recomeçou movimentada e animada na etapa final. Aos 5, Cavichioli salvou em cima da linha após investida forte do Goiás. Na sequência, o América-MG voltou ao ataque e Mastriani acertou cabeceio na trave.

Dois minutos depois, Caetano segurou Aloísio dentro da área e o árbitro marcou o pênalti. Após revisar o lance no VAR e constatar, ainda, um desvio do zagueiro com o braço, o juiz confirmou a penalidade. Aloísio foi para a cobrança e colocou o Coelho na frente. Não deu nem tempo para os mineiros comemorarem, pois na sequência, Vinícius recebeu lançamento pelo lado direito do ataque, cortou a marcação e emendou chute rasteiro, cruzado, para empatar partida.

Com o gol sofrido, o América-MG foi ao ataque, voltando a frente no placar já no finalzinho da partida, aos 42, quando Juninho recebeu nas costas da defesa, cruzou para o miolo da área e Wellington Paulista apareceu para empurrar para o fundo do gol. E quando a vitória parecia certa, o Goiás mostrou que tudo pode mudar, e buscou novamente o empate e conseguiu nos acréscimos. Aos 48, Diego aproveitou sobra dentro da área e encheu o pé no alto da meta de Cavichioli, sem chances de defesa. E o jogo terminou em empate por 2 a 2.

Classificação

O Goiás chega a 42 pontos, e está no 13º lugar. O América-MG agora tem 46 pontos, e é 10° colocado.

Próximos Jogos

A equipe Esmeraldina volta a campo no sábado (29), às 19h30, para enfrentar o Corinthians em jogo atrasado da 32ª rodada. Pela Copa Verde, o clube também tem compromisso nesta quinta-feira (27), contra o Real Noroeste-ES, às 19h, mas com equipe alternativa. Já o Coelho só atua de novo no dia quarta-feira (2), às 16h, contra o Internacional, pela Série A do Brasileirão.