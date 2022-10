Luís Castro enaltece qualidade e dedicação após vitória do Botafogo sobre Bragantino

Nesta quarta-feira (26) Botafogo venceu o RB Bragantino por 2 a 1, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Luís Castro valorizou a maneira como o Fogão se desdobrou para garantir a garantir a vitória, o comandante também falou em superação após momentos oscilantes do Alvinegro na etapa final.

"O que mais quero enaltecer é a forma como os jogadores se entregaram ao trabalho. Foi de tal forma a entrega que teríamos o jogo resolvido no primeiro tempo. Não tivemos, e o resultado curto sempre provoca ao adversário um sentimento de que podem conseguir. E arriscaram, depois tivemos que reequilibrar a equipe. Quando iríamos fazer o reequilíbrio do time, sofremos o empate. Reequilibramos e depois conseguimos a vitória devido à qualidade que os jogadores colocaram em campo".

Castro também exaltou a forte ligação desta equipe com a torcida do Alvinegro e rechaçou que a vitória no Nilton Santos tenha soado como "pazes" com o estádio.

"As pazes de que fala estão sempre feitas de forma natural, porque quer a torcida, jogadores, eu, administração, porque todos pertencemos à mesma família, à família Botafogo. A paz existe sempre. A emoção provoca sentimentos, muitas vezes há desilusão, mas essa desilusão muitas vezes acontece quando perdemos e é transversal na família Botafogo. Hoje, todos sentimos a mesma felicidade. E quando perdemos, todos sentimos essa tristeza interior."

O Botafogo fica em oitavo, com 47 pontos. Para continuar na zona da pré-Libertadores, o time depende de resultados paralelos até a conclusão da 34ª rodada. O Botafogo volta a campo na próxima terça feira (1), também no Nilton Santos. O time de Luís Castro recebe o Cuiabá às 19h.