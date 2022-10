Cano faz dois e Fluminense bate Corinthians na Neo Química Arena

O Fluminense visitou o Corinthians nessa quarta-feira (26), na Neo Química Arena e bateu os donos da casa por 2 a 0. O artilheiro do Brasileirão, Germán Cano fez o L duas vezes para dar o tom do jogo.

Cano resolve a partida!

Logo no primeiro minuto de jogo, o atacante Gustavo Mosquito partia pela direita, quando acabou torcendo o joelho e teve de ser retirado de maca desolado do gramado direto para os vestiários, dando lugar ao volante Ramiro.

Aos 11, o faro do artilheiro argentino Germán Cano apareceu, após cobrança de escanteio de Arias, Yago Felipe desviou e encontrou o camisa 14 tricolor livre para mandar para as redes.

A primeira finalização do Corinthians veio apenas com Ramiro aos 17 minutos, quando o volante chutou de primeira para a defesa do goleiro Fábio.

Balbuena empatou para o alvinegro em cabeçada no primeiro pau que saiu raspando a trave e levando perigo para Fábio.

A bruxa estava solta em Itaquera, aos 34 minutos o meio campista Renato Augusto também teve de sair de campo lesionado para a entrada de Giuliano.

No final da primeira etapa a equipe de Vitor Pereira quase marcou com Gil, de cabeça, mas Fábio fez milagre e manteve a vitória tricolor.

Cano brilhou novamente ao acertar chute de primeira em belo cruzamento de Calegari pelo lado esquerdo. Giovane até tentou diminuir para os alvinegros de carrinho, mas foi parado pelo goleiro rival.

Situação na Tabela

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 58 pontos e passou o Corinthians assumindo a quarta colocação. Os alvinegros permanecem com 57 pontos, tendo uma partida a menos do que o rival carioca.

Próximos Jogos

O Corinthians visita o Goiás em partida adiada da trigésima segunda rodada no próximo sábado (29). Já o Fluzão, só retorna contra o Ceará, na segunda-feira (31).