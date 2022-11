Com 72% dos votos, Mário Bittencourt é reeleito como presidente do Fluminense

Em assembleia realizada neste sábado (26), o presidente Mário Bittencourt conseguiu a reeleição e permanecerá no cargo até 2025. A atual gestão que conta com Mattheus Montenegro na vice-presidência venceu as chapas "Meu Fluminense Acelera" (Rafael Rolim e Jorge Briard) e "Herdeiros de Oscar Cox" (Marcelo Souto e Sergio Poggi) com 2623 votos, sendo assim, totalizando 72%.

"Todos vocês que vieram aqui hoje, independente se votaram na nossa chapa ou não, eu queria agradecer. Fizemos uma eleição linda, uma eleição do tamanho do Fluminense, onde os adversários se respeitaram e nós somos um clube diferente por causa disso. temos no nosso DNA a educação, o respeito a todos os candidatos. O único clube em que o sócio futebol vota é o Fluminense. Todos os sócios decidiram o destino do clube pelos próximos três anos. O resultado de hoje não demonstra uma campanha bem feita, demonstra o reconhecimento de um trabalho que fizemos passando por acertos e erros. E o Fluminense precisa de mais. Nos momentos de dificuldade, só a torcida salva o clube. Só posso agradecer a todos os funcionários do clube e todos que vieram exercer seu direito", disse Mário Bittencourt após a vitória.

Mário saiu duplamente vitorioso. Como conseguiu mais que o dobro dos votos nas urnas, a chapa vencedora conquistou 150 cadeiras no Conselho Deliberativo e 50 vagas para suplente. Fazendo com que a oposição esteja em minoria.

Após a vitória, torcedores que estavam presentes na sede do clube em Laranjeiras cantavam pedindo o título da Libertadores: "Vamos, Tricolores! Chegou a hora! Vamos ganhar a Libertadores!".

Aos 44 anos de idade, Mário Bittencourt tem uma carreira junto ao Fluzão. Foi advogado nas gestões de David Fischel, Roberto Horcades e Peter Siemsen. Além disso, também foi gerente de futebol no mandato de Horcades e vice-presidente de futebol sob comando de Siemsen. Em 2019, candidatou-se pela primeira vez e conquistou a presidência do clube.