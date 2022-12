Corinthians anuncia retorno do atacante Ángel Romero

No final da manhã dessa quinta-feira (15), o Corinthians anunciou o retorno do atacante Ángel Romero, paraguaio, de 30 anos, que é um velho conhecido da Fiel Torcida.

O atleta já atuou pelo Timão entre os anos de 2014 até 2018, onde atuou em 222 partidas, marcou 38 gols e conquistou 4 títulos, sendo 2 Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017) e 2 Campeonatos Paulistas(2017 e 2018)

No período em que esteve fora do clube, o atacante atuou pelo San Lorenzo, da Argentina, e pelo Cruz Azul, do México.

Agora mais maduro, o vice-artilheiro da Neoquimica Arena chega para suprir uma carência do elenco corinthiano nos lados do campo, já que Gustavo Mosquito está lesionado e fora até pelo menos o meio da temporada e o substituto natural dele Matheus Vital, deixou o clube em transferência para o Cruzeiro.

No anúncio, o Corinthians usou de toda a criatividade e aproveitou a imagem do compatriota de Romero, Balbuena, para fazer a divulgação utilizando a linguagem Guarani, típica de alguns povos nativos do Paraguai.

Reencontro com a torcida marcado

Já treinando com o elenco desde o dia 14, Romero agora vive a expectativa de estar a disposição de Fernando Lázaro para a estreia da equipe na temporada 2023, que ocorre no próximo dia 15 de janeiro.