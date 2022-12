Final definida: Santos e Palmeiras vão decidir Paulistão Feminino

Vale a taça! Santos e Palmeiras se enfrentam no próximo sábado (17), no estádio Bruno José Daniel, em Santo André , às 19h, em partida válida pela ida da final do Paulistão Feminino. O jogo de volta acontecerá na quarta-feira (21), às 15h30, no Allianz Parque.

De um lado temos as Sereias da Vila, que irão em busca de seu quinto título, do outro, temos as Palestrinas, as atuais campeãs da Libertadores tem apenas um estadual em sua história, conquistado no ano de 2001, agora, 21 anos depois, elas estão em busca do bicampeonato.

CLÁSSICO DA SAUDADE!

A final do Paulistão Feminino tá definida!!! Quem vai levar a taça pra casa?! #FutebolPaulista #PaulistãoFeminino pic.twitter.com/sfLDLAdZ1l — Paulistão Feminino (@PaulistaoFem) December 13, 2022

Polêmica no horário

Na tarde da última quarta-feira (14), ocorreu na sede da FPF - Federação Paulista de Futebol, a coletiva pré-final. O técnico Ricardo Belli e a atacante Bia Zaneratto estiveram representando o Palmeiras. Já o Santos foi representado pelo treinador Kleiton Lima e a volante Ana Carla.

Um dos assuntos mais polêmicos desta semana sobre a decisão, foi a data e hora do joga da volta, algumas atletas do Palmeiras foram até suas redes sociais mostrar a indignação com a decisão do horário da partida. O assunto foi abordado na coletiva, e a Bia Zaneratto que foi uma das que mostrou insatisfação nas suas redes, teve a chance de dar sua opinião mais completa.

"Todos viram o que publiquei nas redes sociais a respeito do horário. Ele atrapalha sim, e muito, a divulgação do futebol feminino por ser às 3 e meia da tarde em uma quarta-feira. Acho que isso é uma coisa que poderia ser conversada para ser mudada para noite, talvez às 7 horas, para ser mais acessível para o torcedor", disse a atacante Palestrina.

Foto: Divulgação / FPF

Na sequência, Zaneratto aponta a desorganização no calendário do futebol feminino e que isso seria um dos fatores na escolha do horário. "Seria melhor que o calendário fosse mais organizado para que os horários das partidas fossem melhores para os torcedores, que são muito importantes para os clubes", completou Bia.

Já pelo lado santista, Ana Carla disse que o horário atrapalha, mas que ele é considerado nobre na TV, lembrando da Copa do Mundo. "Vai ser ruim para a torcida do Palmeiras, mas nesse horário a gente assiste as seleções jogarem na TV. E vai ter uma exposição absurda na Globo", comentou a volante.

Foto: Divulgação / FPF

A coordenadora de futebol feminino da FPF, Thais Picarte, também comentou sobre o assunto na coletiva de imprensa. A ex-jogadora admitiu que o horário não é o ideal, entende as reclamações da torcida e das jogadoras do Verdão, mas citou a medida como necessária para a final ser transmitida na Rede Globo, em TV aberta para todo o Brasil.

“Sabemos que não é o melhor horário, mas nós temos nossos detentores e buscamos sempre dar a maior visibilidade possível pra modalidade. A gente buscou trazer o melhor para essa competição, para que essa competição alcançasse todas as pessoas do nosso país. Pela primeira vez na história vamos ter uma final de estadual em TV aberta para todo o Brasil. Então todas as pessoas vão ter acesso à essa transmissão” afirmou a coordenadora.

Como vem as equipes?

O Palmeiras é a equipe de melhor campanha e uma das melhores defesas da competição. O Verdão passou em primeiro colocado na primeira e na semifinal eliminou a Ferroviária pelo placar agregado de 5 a 4.

Mas se as Palestrinas contam com um forte sistema defensivo, do outro lado, teremos a equipe com o melhor ataque da competição, com 51 gols marcados em 13 partidas. O Santos irá contará com seu poder ofensivo para tentar furar o bloqueio verde. A equipe alvinegra se classificou no terceiro lugar e eliminou seu rival São Paulo na semifinal.

As artilheiras

Uma das principais missões de ambas as equipes em campo será neutralizar as atacantes Cristiane (Santos) e Bia Zaneratto (Palmeiras), as craque são as artilheiras de seus clubes na temporada. O treinador santista Kleiton Lima chegou a brincar com a situação na entrevista, citando a volante Ana Carla que estava presente, ao dizer que ela já "ouviu" algumas orientações.

"Faz tempo que não abraço a Bia, que conheço desde os 15 anos. E já falei pra ela (Ana Clara) que vai ter que abraçar ela pra caramba durante o jogo. A gente sabe que o time do Palmeiras é repleto de grandes jogadoras que podem decidir uma partida. A Bia é mais uma delas, talvez a principal. É uma jogadora muito difícil de ser marcada, tem uma qualidade técnica absurda. Além disso tem a força, né? Consegue aliar essa qualidade técnica com a explosão", disse Kleiton.

Foto: Divulgação / FPF

O técnico do Santos, que reassumiu o comando há apenas quatro meses e colocou o time nos trilhos após uma campanha decepcionante no último Campeonato Brasileiro, ficando em nono lugar e não se classificando ao mata-mata. A equipe agora tem uma cara nova, e Kleiton Lima espera que tenham um bom rendimento nas duas partidas da final.

"A gente tem nossas armas tb. Tem boas jogadoras. Jogadoras funcionais que sabem o que têm que fazer no seu terço de campo. A gente vai estar bem recheado de possíveis protagonistas para esse grande duelo. A nossa missão é ter informações, criar estratégias, ter uma organização como equipe. A gente vai fazer o possível para desarmar o Palmeiras e vencer", finalizou o treinador.

Ricardo Belli também mostrou sua preocupação com a artilheira do Peixe. O treinador já está de olho na craque das Sereias e aproveitou para falar sobre como funciona o sistema defensivo para tentar parar o melhor ataque da competição.

“É legal a gente falar também que hoje no Palmeiras, a gente tem um jogo muito coletivo, todo mundo ataca quando a gente tem bola e todo se defende quando a gente não tem bola. Isso pode ser meio clichê quando um treinador fala isso, mas o quanto a nossa equipe incorporou isso, na verdade, é muito mais do que uma forma de jogar, eu creio que é um espírito de equipe que a gente tem hoje que nós todos somos um”, disse o treinador.

Foto: Divulgação / FPF

“Outra coisa na nossa forma de jogar, é que temos um jogo menos posicional e mais funcional. Então acaba que a gente tem uma preocupação muito grande com a Cristiane, não preciso falar sobre ela aqui, os perigos que ela pode trazer para qualquer adversário, sobre a quantidade de gols que ela já fez na competição. A gente vai ter muita atenção com ela, claro! Mas também com o time do Santos como um todo”, completou Belli.

Cadê a Vila Belmiro?

Diferente de seu rival que irá jogar a decisão em seu estádio, o Santos não poderá contar com a sua casa. Pois a Vila Belmiro está passando por uma troca de gramado anual, que acontece sempre no mês de dezembro.

Com isso, a partida de ida com mando santista será realizada no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, no ABC Paulista.

Premiação

De acordo com a FPF, entidade que comanda o futebol em São Paulo, a premiação total do Paulistão Feminino 2022 é um recorde para a modalidade, chegando ao valor de R$ 2,6 milhões, sendo R$ 920 mil para a campeã e R$ 420 mil para a vice.