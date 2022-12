Ángel Romero celebra retorno ao Corinthians: "Sempre bom voltar onde fomos felizes"

Na manhã dessa segunda-feira (19), o Corinthians apresentou oficialmente o seu primeiro reforço para a temporada 2023, o atacante paraguaio Ángel Romero, que faz sua segunda passagem pelo clube do Parque São Jorge.

Antes de iniciar a coletiva, Romero pediu aos jornalistas presentes para tirar uma selfie junto a ele, repetindo o gesto que ficou famoso em gol marcado pelo atleta em uma vitória contra o Palmeiras por 3 a 2, no Campeonato Brasileiro de 2017, onde a equipe alvinegra conquistou o título.

Perguntado sobre a volta ao clube, o paraguaio disse que nunca se sentiu fora do clube, pois sempre acompanhava os jogos e visitava a Arena quando tinha oportunidade e falou que se sente muito feliz de retornar a um lugar que ele foi tão feliz.

"Como sempre falo, nunca sai do Corinthians. Sempre acompanhava o clube mesmo estando fora, era uma coisa pendente que eu tinha de voltar pra casa, é sempre bom. Por isso minha decisão e a da minha família. A gente foi muito feliz aqui, é sempre bom voltar para onde fomos felizes."

Sobre a posição em que deve atuar, o atleta disse que em conversa com o treinador Fernando Lázaro foi falado sobre ele voltar a atuar em alguma das três funções do ataque, seja pelo lado direito, esquerdo ou mais centralizado, mas Romero ressaltou que o importante vai ser jogar e ajudar o time independente da função.

”Eu tive poucos treinos até agora. Falando com o Fernando, a gente tinha combinado de voltar no ataque. Ainda não sei se na beirada, na esquerda. Mas a minha posição onde eu jogava era no ataque, na ponta direita, mas depende do Fernando, onde ele quiser me colocar, o mais importante é ajudar o time. Entrosar o time e temos que empurrar todo mundo pro mesmo objetivo. Na época que joguei no Corinthians, atuei como no ataque. Agora tudo depende do Fernando”

Falando sobre sua forma física, o atleta contou que após o final do Campeonato Mexicano em 15 de outubro, ele passou um mês sem treinar, mas que depois ainda no Paraguai começou a trabalhar com sua equipe de fisioterapia para se recondicionar, dizendo que chega bem ao time.

”Bom, eu estava atuando no Campeonato Mexicano e acabou dia 15 de outubro. Fiquei um mês sem treinar, eu tenho uma equipe de fisioterapia, la´ no Paraguai e fisicamente voltei muito bem e me adaptei muito bem. Mentalmente sou outro jogador e outra pessoa, com família e com filho. Fico feliz de poder voltar."