Lateral Léo Campos, foi anunciado recentemente pelo Treze-PB

O mais novo contratado do Galo da Borborema, Léo Campos, é meia de origem, mas se encontrou na lateral direita, o atleta foi revelado pelo Paraná Clube e possui passagens por times como Cascavel-PR, Luverdense-MT e Nova Mutum-MT.

O polivalente jogador irá reencontrar no Treze um velho conhecido, trata-se do treinador William de Mattia com quem Léo trabalhou no Nova Mutum.

"Estou muito feliz de ter a oportunidade de jogar num clube tão grande como o Treze. Essa será minha primeira passagem no futebol nordestino, mas parece que jogo aqui há tempos, estou muito feliz com o carinho e a receptividade do futebol local", comentou Léo.

A oportunidade de trabalhar novamente com de Mattia foi um dos principais motivos para o atleta fechar com o Treze, ao lado do treinador, Léo, viveu a melhor fase de sua carreira em terras mato-grossenses, onde chegou ao quarto lugar do campeonato regional, foi até a segunda fase do Brasileiro da Série D e parou na semi da Copa Verde de 2021. Ao longo do ano com William de Mattia, o atleta marcou dois gols em 27 jogos.

"Poder voltar a trabalhar com o William é incrível, espero que possamos repetir ou fazer um trabalho ainda melhor do que fizemos em 2021. Agora é aproveitar a pré-temporada pra treinar o mais forte possível e assimilar bem as ideias do professor para que possamos brigar nas cabeças no paraibano de 2023", afirmou confiante o lateral.