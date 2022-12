Fluminense anuncia três reforços para temporada de 2023

Nesta terça-feira (20), o Fluminense anunciou três reforços para 2023. São eles o goleiro Vitor Eudes, zagueiro Vitor Mendes e o meia Lima. Além dos três, o Tricolor já anunciou o lateral-direito Guga e está próximo de fechar a contratação de Keno.

Lima, ex-Ceará, foi um dos destaques da equipe em 2022 mesmo com o rebaixamento da equipe. Ele atuou em 53 partidas, fez seis gols e deu duas assistência. O meia tem 26 anos, já jogou pelo Grêmio e estava no Vozão desde 2019. O contrato entre o Fluminense e o jogador vai até 2025. Ele vestirá a camisa número 45 na nova equipe.

O goleiro Vitor Eudes, de 26 anos, vem para ser reserva imediato do veterano Fábio após Marcos Felipe sair por empréstimo ao Bahia. O arqueiro estava no Marítimo, de Portugal, e foi revelado pelo Cruzeiro, onde treinou ao lado de Fábio. Vitor também assinou um contrato até 2025.

Já Vitor Mendes, de 24 anos, assinou por empréstimo até o fim de 2023. O zagueiro pertence ao Atlético-MG e jogou pelo Juventude em 2022. Foram 24 partidas e um gol nessa temporada. Ele usará a camisa 4 no Tricolor.

Mais reforços e renovações

Além das três contratações, o Fluminense também já havia anunciado o lateral-direito Guga e está próximo de assinar com Keno, ambos defenderam também o Atlético-MG na última temporada.

Divulgação/Fluminense

O clube também renovou com peças importantes para a equipe, como o atacante Germán Cano, artilheiro do último Campeonato Brasileiro, o meia Paulo Henrique Ganso, o volante André e o zagueiro Manoel, além da permanência do técnico Fernando Diniz.

Temporada 2023

Em 2023, o Tricolor jogará a Libertadores, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca e Copa do Brasil. O clube ficou em terceiro colocado no Brasileirão de 2022.

O elenco se apresentará para a temporada no dia 2 de janeiro. A estreia da equipe em 2023 é contra o Resende no dia 15 de janeiro.